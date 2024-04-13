Захарян рассказал, почему не перешёл в «Челси»

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, почему не перешёл в лондонский «Челси».

«У меня было предложение от «Челси», но я предпочёл перейти в «Реал Сосьедад». Я хотел переехать в Ла Лигу, в Испанию, и именно поэтому я перешёл в «Реал», — приводит слова Захаряна Mundo Deportivo.

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Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 35 игр во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и две результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.