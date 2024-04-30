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Интер — чемпион Италии, но у клуба проблемы с деньгами: огромные долги и невозможность их выплатить, подробности

У «Интера» долги почти на € 1 млрд. Вы не представляете, как всё плохо
Полина Куимова
«Интер» — чемпион Италии
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Комментарии
Хочется приложить к финансам клуба подорожник. Жаль, что не поможет.

«Интер» – чемпион Италии. Миланский клуб взял скудетто в 20-й раз в своей истории, получив вторую звезду и повод праздновать громкую победу ближайший месяц. Но за салютами у Дуомо скрывается бомба замедленного действия, способная рвануть ещё громче, чем заветная победа в Серии А. Ведь у «Интера» полная беда с финансами.

Даже не беда – катастрофа.

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С 1995 года президентом клуба был Массимо Моратти – он сравнивал клуб с любимой, но капризной женщиной, и вкладывался в него соответствующе: не считая денег, не особо задумываясь о последствиях, но зато с любовью. Моратти вкладывал средства, которые он получал от доли в семейном нефтеперерабатывающем заводе Saras, чтобы «вернуть «Интеру» былую славу».

Массимо Моратти
Массимо Моратти
экс-президент «Интера»

«Интер» — это как любить красивую женщину, которая избалована всеми вещами, с которыми непросто мириться. С ней трудно иметь дело. Быть президентом всегда было большой ответственностью, и я чувствовал это по отношению к фанатам».

В начале нулевых футбол двинулся в сторону изменений: он становился всё дороже, требовал ещё больших вложений. Моратти же не мог тягаться со временем – у него попросту не было нужных средств. Клуб оказался в долгах из-за цепочки неправильных решений, многие из которых были связаны с дорогими трансферами. Моратти дважды побил мировой трансферный рекорд, купив Роналдо из «Барселоны» и Кристиана Вьери из «Лацио», потратил деньги на Роберто Баджо и Эрнана Креспо, а также на расставания с тренерами, которых в итоге накопилось 14 за 15 лет.

«Интер» не зарабатывал, а только терял: совокупные убытки в эпоху Моратти составили € 1,15 млрд. Шаткое финансовое положение нивелировалось спортивными успехами, но этого всё равно не хватало для выздоровления. Среди 10 клубов, попавших в Deloitte Money League в 2010-м, у «Интера» были самые маленькие коммерческие доходы среди всех топовых команд.

Массимо Моратти

Массимо Моратти

Фото: Claudio Villa/Getty Images

В 2013-м Моратти продал клуб индонезийским бизнесменам – Эрику Тохиру и его партнёрам. В интервью La Gazzetta dello Sport итальянец объяснял расставание с «любимой женщиной» тем, что больше не может финансировать развитие клуба на том же уровне, что и конкуренты. «Нужно смотреть в будущее, – говорил Моратти. – Люди говорят, что дело в долгах, но это не так. Долги «Интера» сопоставимы с задолженностью других больших клубов, и я могу покрыть их сам».

Тохир был откровенно равнодушен к команде. Он доверил управление менеджерам, которых собрал ещё Моратти, и это было не самым верным решением. «Интер» каждое лето набирал новую команду, тратя деньги на бешеное количество средних футболистов. Заодно и брал немало игроков в аренду, что давило на и без того еле живой бюджет. В сезоне-2014/2015 убытки составили € 140 млн. Майкл Болингброк, генеральный директор «Интера», тогда составил пятилетний план по выходу в плюс. В 2016 году в клуб пришли китайские владельцы, которые, в свою очередь, тоже следовали определённой стратегии – навязанной государством.

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Си Цзиньпин тогда решил развивать футбол: распорядился, чтобы к игре привлекли 50 млн детей, построили 20 000 футбольных тренировочных центров и 70 000 футбольных полей – и всё это к 2020 году. Нужно было повышать уровень отечественных талантов, чтобы национальная команда добралась до чемпионата мира. Чтобы стимулировать развитие китайских футболистов, местная Суперлига ужесточила лимит (не больше четырёх иностранцев на поле и никаких зарубежных голкиперов). Клубы же получили дополнительные финансы, чтобы привлечь лучших иностранных менеджеров и футбольных звёзд. Китай планировал побороться за ЧМ-2030, поэтому футбольная стратегия Си фактически была государственным указом. Конечная цель заключалась в том, чтобы к 2026 году спортивная индустрия в стране выросла примерно с $ 50 млрд до $ 750-800 млрд.

С 2015 по 2017 год китайские инвесторы, среди которых был Suning Holdings Group, один из крупнейших негосударственных ритейлеров Китая, вложили в мировой футбол почти $ 2,5 млрд. Компания приобрела контрольный пакет акций «Интера» за $ 307 млн, а также взяла на себя бо́льшую часть долга. Чжан Цзиньдун, миллиардер, председатель Suning Holdings и человек, имеющий связи с Си, отметил, что цель заключалась в интеграции Suning в местный регион, а затем в Италию в целом. «У нас международный бизнес, — заявил он, — и скоро наш бренд станет популярным и в Европе».

Чжан Цзиньдун

Чжан Цзиньдун

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Для «Интера» эта сделка тоже открывала новые коммерческие перспективы: гендиректор Майкл Болингброк говорил, что команда может получать дополнительные € 20 млн благодаря контактам ритейлера в стране с огромным населением. Новые владельцы, как вспоминал менеджер, сказали ему: «Я хочу, чтобы клуб постоянно выступал в ЛЧ. И чтобы вы зарабатывали деньги. И в вашем бизнес-плане сказано, что в течение трёх лет после моей покупки вы получите прибыль. Давайте. Действуем».

Но вместо резкого роста случился новый кризис. После прихода новых владельцев клуб погрузился в ещё больший управленческий хаос: летом незадолго до старта сезона ушёл Роберто Манчини, вместо которого в спешке назначили Франка де Бура, в начале ноября уволили Болингброка, а формирование команды доверили агенту Киа Джурабчиану.

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Раздевалка была неуправляемой. Что-то похожее на порядок получилось навести у Лучано Спаллетти, но его убрал Джузеппе Маротта, который в 2018-м пришёл в «Интер» из «Ювентуса». Он назначил Антонио Конте, который стал самым высокооплачиваемым тренером в Серии А, при этом Спаллетти продолжал получать свою зарплату. Конте требовал дорогих новичков, скандалил в прессе с руководством и не всегда получал желаемых игроков. «Интер» тем временем дважды за одно лето побил клубный рекорд: сначала взяли полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу за € 49 млн, а потом забрали из «МЮ» Ромелу Лукаку за € 65 млн.

Китайцы щедро тратились, заодно и на расставания с тренерами. Минус в размере € 48,4 млн в сезоне-2018/2019 объяснили необходимыми тратами для улучшения результатов. Год спустя цифра увеличилась уже до € 102,4 млн, а в 2021-м «Интер» установил новый рекорд – убытки составили € 245,6 млн. Но это было ещё не всё: совокупные долги превысили отметку в € 600 млн, что стало худшим показателем в Серии А.

СКУДЕТТО 2021 ГОДА

СКУДЕТТО 2021 ГОДА

Фото: Claudio Villa/Getty Images

По китайским владельцам сильно ударила пандемия. Пришлось брать кредит и менять трансферную стратегию

За первые шесть месяцев 2021-го выручка Suning Group упала на 60%, доходы в годовом выражении показали спад на 41,1%, а долги компании превысили $ 4 млрд. Руководителям пришлось продать 23% акций компании государству в попытке «улучшить структуру акционерного капитала». На фоне этого ещё и Си издал новые директивы: всем китайским владельцам футбольных клубов в Европе срочно переориентировать свои усилия на национальный уровень.

«Интер» взял титул, но потерял тренера (Конте всё же ушёл) и оказался в патовой финансовой ситуации. Радость от чемпионства быстро сменилась тревогой о будущем – президент клуба объявил о жёсткой экономии.

Стивен Чжан
Стивен Чжан
президент и владелец «Интера»

«Пандемия сильно ударила по нашим доходам ещё прошлым летом, но мы продолжили сотрудничество с Конте, сосредоточившись на сезоне. Мы были уверены, что сможем победить. Это было правильное решение. Но цена пандемии оказалась так высока, что нам нужно пересмотреть ситуацию и попытаться сократить расходы. Очевидно, это повлияет на нашу трансферную стратегию».

Сразу после празднования чемпионства Suning Group объявил о сделке c калифорнийским фондом Oaktree по предоставлению займа в размере € 292,12 млн под 12% годовых до 2024 года. Самое интересное, что заёмные средства были получены через люксембургскую компанию OCM Luxembourg Sunshine SARL, которая принадлежит в разных долях холдингам, контролируемым Oaktree. Ей, в свою очередь, были заложены акции LionRock – компании, которой принадлежат 31,05% акций «Интера». Но и это ещё не всё: кредит также был гарантирован долей Suning в составе 68,5%, что даёт право Oaktree взять клуб под свой контроль, если средства не будут выплачены. Точно такая же история произошла с «Миланом», китайский владелец которого не смог рассчитаться с Elliott Management.

Тогда новых владельцев для «Интера» искала Rain Group:
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Также для стабилизации финансового положения «Интер» выпустил дополнительные облигации на сумму € 415 млн, но это была инъекция в моменте. Клуб подписал себя на обязательство выплатить купонный доход держателям в размере 6,75% по пятилетним облигациям, когда как до этого он был 4,875%. Это значило + € 7,8 млн расходов ежегодно.

«Интер» включил режим жёсткой экономии: урезал зарплаты и изменил трансферную политику. Маротта начал искать игроков, которых можно взять недорого или вообще бесплатно, в статусе свободных агентов. «Нынешние времена обязывают нас действовать избирательнее, – говорил Чжан. – Это в том числе касается и работы на трансферном рынке».

Ашраф Хакими ушёл в «ПСЖ» за € 68 млн, Ромелу Лукаку был продан «Челси» за € 113 млн (а потом арендован обратно за небольшие деньги). Хакан Чалханоглу достался «Интеру» бесплатно – Маротта убедил его уйти из «Милана», когда у Кристиана Эриксена случился сердечный приступ на Евро-2020. Эдина Джеко купили у «Ромы» за € 2,8 млн. Андре Онана перешёл из «Аякса» бесплатно, как и Генрих Мхитарян из «Ромы». Янна Зоммера взяли из «Баварии» всего за € 7 млн, а Маркуса Тюрама из «Боруссии» М – бесплатно. Конечно, были и траты: Робина Госенса купили за € 27,4 млн, Хоакина Корреа – у «Лацио» за € 27,3 млн (потом отдали в аренду «Марселю» за € 2 млн), Бенжамена Павара забрали у «Баварии» за € 30 млн. Но траты «Интера» с сезона-2021/2022 всё равно в разы меньше, чем были до этого – клуб ни разу не потратил на трансферы больше € 70 млн. При этом получалось зарабатывать: € 205,5 млн в сезоне-2021/2022, € 23 млн в следующем, € 129,35 млн – в прошлом.

Но всё это не гениальная тактика, а вынужденная мера – «Интеру» пришлось продавать игроков, а на замену им искать варианты почти бесплатно. Надо признать, что Маротта проделал отличную работу в сложившихся условиях: команда, которую он собрал, стала чемпионом.

Джузеппе Маротта

Джузеппе Маротта

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Сейчас у «Интера» проблемы ещё хуже, чем три года назад

Начнём с хорошего: за счёт финансовой ребалансировки убытки «Интера» сократились со € 140 млн до € 85 млн – всё благодаря доходам, которые выросли на € 71 млн (+22%) – с € 325 млн до € 396 млн, – и сокращениям расходов на € 54 млн (-10%).

Также чистая процентная задолженность снизилась на € 11 млн (–23%), но «Интер» по-прежнему несёт огромное годовое процентное бремя из-за своих долгов.

Помните же про заём, который выдал Oaktree c предписанием выплатить его до мая 2024 года? А про облигации, по которым надо выплачивать купонные доходы?

Вот тут мы подходим к самому интересному.

Согласно последнему отчёту за сезон-2022/2023, накопленные убытки «Интера» составляют € 620,4 млн. При этом резерв для будущего покрытия убытков мизерный – € 41,7 млн. Собственные оборотные средства (они показывают, испытывает ли компания трудности с погашением своих долгосрочных обязательств) упали по сравнению с прошлым сезоном в два раза – до минус € 162 млн. Это первая проблема, так как, согласно новым правилам УЕФА, если чистый капитал отрицательный или не улучшается хотя бы на 10% по сравнению с предыдущим периодом, клуб может не получить лицензию на участие в еврокубках. В первый раз, впрочем, наказывают лишь штрафом.

Вторая проблема – долги. Точнее, как: не так страшны долги, как невозможность их закрыть. И вот с этим у «Интера» беда.

«ИНТЕР»

«ИНТЕР»

Фото: Mattia Pistoia — Inter/Getty Images

Бо́льшую часть долга составляют выплаты по облигациям: сумма займа составила € 415 под 6,75% годовых. В этом году «Интеру» нужно выплатить € 3,57 млн, и с каждым годом сумма будет только расти. При этом в 2027-м клубу придётся выплатить сразу € 391,67 млн – владелец решил, что перенести крупную сумму на крайний срок будет хорошей идеей.

Есть ещё задолженности перед акционерами под 11% годовых – она составляет € 128,5 млн, хотя в прошлом сезоне была € 81,2 млн. Плюсом к этому кредиторская задолженность в размере € 69 млн. Задолженности отраслевым, пенсионным и социальным учреждениям, по налогам – общая сумма всех долгов набегает приличная.

А именно – € 807,4 млн.

Все убытки, судя по отчёту, покрываются кредитами – клуб зарабатывает гораздо меньше, чем тратит. И сейчас Чжан планирует взять ещё один займ, чтобы рассчитаться с Oaktree, если те не согласятся на рефинансирование кредита. Фирма, впрочем, готова пойти на уступки, но лишь при условии повышения процентной ставки по кредиту. А что это значит для «Интера»? Правильно, платить придётся ещё больше.

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Ситуация сложная. Выплатить все долги клуб не в состоянии, а увеличить доходы настолько, чтобы легко и быстро покрыть такую сумму, – тоже. Реструктуризация долга, что и хочет сейчас сделать Чжан, поможет «Интеру» на короткой дистанции, но рано или поздно платить всё равно придётся – и даже больше, потому что накапают проценты.

Клуб может спасти новый владелец, и Suning его уже давно ищет – слухи появились ещё зимой 2021-го, когда начались первые большие проблемы. Но пока безуспешно.

Однажды мы увидим финансово здоровый «Интер». Но для этого ему явно нужны глобальные перемены.

Но хоть выиграли чемпионат:
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