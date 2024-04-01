Мбаппе заплатит за свой уход из «ПСЖ». Килиана раскрутили на уникальную схему

В матче с «Марселем» Луис Энрике заменил француза на 65-й минуте. И Мбаппе это явно не понравилось: тренер меняет его второй матч подряд.

Килиан Мбаппе уходит с поля Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

Луис Энрике, в свою очередь, объясняет это просто: команде нужно учиться жить без лидера, который уже совсем скоро переедет в Мадрид.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Люди не согласны с моим решением? Мне всё равно. Одна и та же пластинка играет каждую неделю, одна и та же. Это скучно. Я тренер. Я принимаю решения. Я делаю всё лучшее для «ПСЖ» и буду продолжать делать лучшее до последнего дня в Париже».

При этом перед матчем с «Марселем» испанец выразил надежду, что Мбаппе всё же передумает: «Представьте, что мы выиграем все четыре титула в этом сезоне, а Мбаппе в последнюю минуту решит, что ему место в Париже. Почему бы и нет?»

Учитывая, что после вышеуказанной встречи Луис Энрике говорил уже другое, стоит вопрос о том, сыграет ли Мбаппе с «Барселоной». Во время стрима тренера на Twitch один из болельщиков задал вопрос: «Сколько подписчиков вам нужно, чтобы Мбаппе сыграл на позиции центрального защитника с «Барселоной»?» Энрике пошутил, что, если кто-то пожертвует € 2-3 млн в благотворительный фонд Xana Foundation, он вообще оставит француза на лавке. «И пришлите мне чек!» – добавил он. Главный тренер основал Xana Foundation после смерти своей дочери – фонд занимается повышением осведомлённости и собирает средства на лечение детей, больных раком.

Действительно ли Энрике шутил или всё же говорил серьёзно, узнаем на следующей неделе.

Аль-Хелаифи согласен с Луисом Энрике. Владелец уже не верит, что Мбаппе останется

Килиан объявил, что покинет «ПСЖ», ещё в феврале – Мбаппе отправится в «Реал» в статусе свободного агента. Для парижского клуба потеря своей главной звезды, да ещё и бесплатно – момент очень болезненный, поэтому владелец Нассер Аль-Хелаифи всячески пытался повернуть ситуацию в свою сторону. Когда он получил письмо, в котором игрок сообщил, что не собирается активировать опцию продления контракта, а покинет клуб летом 2024-го в статусе свободного агента, катарец дал игроку три варианта: продлиться, быть проданным за деньги или провести сезон отдельно от команды, даже не тренируясь.

Аль-Хелаифи выставил Мбаппе на продажу и даже принял предложение от саудовского «Аль-Хиляля», но сам француз отказался. После этого владелец нанёс новый удар – исключил Килиана из азиатского турне «ПСЖ». Мбаппе не появился в составе и на матч 1-го тура – вместо этого он провёл несколько часов в кабинете Аль-Хелаифи.

Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Они долго разговаривали, и, как сообщает El Pais, итогом той беседы стало мировое соглашение, согласно которому Мбаппе отказался от бонуса в размере € 80 млн и пообещал перечислить часть средств от своего подписного бонуса при переходе в «Реал». Это была цена за то, чтобы он мог провести этот сезон за «ПСЖ», а летом спокойно уйти. Аль-Хелаифи также напомнил Мбаппе, что весной 2022-го, когда он собирался в Мадрид в первый раз, они договорились, что при его уходе клуб получит компенсацию в размере € 150 млн.

Пункт мирового соглашения вступит в силу, когда Килиан подпишет контракт с «Реалом». Размер второй части выплаты напрямую зависит от того, на какую сумму француз договорится с Флорентино Пересом. Футболист и президент «Реала» ещё не ударили по рукам, что подтверждают испанским медиа, связанные с клубом: все переговоры состоятся в июне, сейчас футболист знает общие положения предложения, аналогичного тому, что было в 2022-м.

При этом источники в клубе рассказали El Pais, что замены Мбаппе в последних встречах никак не связаны с решением Аль-Хелаифи: Луис Энрике действительно перестраивает команду, готовя её к жизни без главной звезды. Владелец, в свою очередь, положительно оценивает действия главного тренера, который объяснил, что Килиан ещё и плохо играет, чего с ним не случалось в последние годы.

Катарцы сейчас стараются дистанцироваться от футболиста, им уже понятно, что Мбаппе уйдёт. Теперь они ждут, когда француз подпишет контракт с мадридцами, чтобы финализировать сумму, которая осядет на счетах парижан после его ухода. Так или иначе, но Аль-Хелаифи добился своего – главная звезда не уйдёт бесплатно.