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Где сейчас Саломон Рондон: экс-игрок Зенита и ЦСКА близок к победе в Кубке чемпионов КОНКАКАФ — статистика форварда

Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА разрывает в Америке. И близок к трофею, который не взял Месси
Анатолий Романов
Саломон Рондон разрывает в Америке
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Рондон — лучший бомбардир Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В Кубке чемпионов КОНКАКАФ, за победу в котором в этом сезоне боролся со своим «Интер Майами» Лионель Месси, наступает развязка. Осталось всего четыре претендента на трофей – три мексиканских клуба и один из МЛС. А гонку лучших снайперов турнира может выиграть экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон, лидирующий в списке бомбардиров с семью голами.

Как Месси и его команда вылетели из Кубка чемпионов КОНКАКАФ:
«Четыре легенды и куча проблем». Месси и «Интер Майами» громко пролетели мимо трофея
«Четыре легенды и куча проблем». Месси и «Интер Майами» громко пролетели мимо трофея

Рондон покинул РПЛ около трёх лет назад – летом 2021 года, после того как завершилась его аренда в ЦСКА. Московский клуб подписывал нападающего на полгода из китайского «Далянь Про» за € 500 тыс., по данным Transfermarkt. Продлевать отношения с нападающим не стали. В августе 2021-го Саломон вернулся в АПЛ, подписав контракт с «Эвертоном», а в январе 2023-го уехал из Англии и перешёл на правах свободного агента в аргентинский «Ривер Плейт».

До этого Рондон отыграл три года за «Рубин» и «Зенит», оставив в РПЛ заметный след. Всего в чемпионате России он провёл 83 матча, в которых забил 37 мячей и сделал 10 голевых передач. Завоевал в нашей стране два трофея с петербургским клубом – чемпионский титул и Суперкубок.

Сейчас Рондону уже 34 года. Его карьера, казалось бы, приближается к финалу. Сезон-2023 в Аргентине получился для нападающего неоднозначным. Перед Новым годом Саломон договорился с руководством «Ривер Плейт» об уходе свободным агентом, как утверждалось, из-за семейных трудностей и проблем с адаптацией. У Рондона был вариант с колумбийским «Мильонариосом», куда его хотел продать аргентинский клуб. Но венесуэлец выбрал предложение из Мексики, подписав контракт до конца 2025 года с «Пачукой».

Саломон Рондон

Саломон Рондон

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В «Пачуке» Рондон мощно перезагрузил карьеру. В чемпионате Мексики он один из лучших бомбардиров – забил восемь мячей в 16 матчах. Но ещё более впечатляющую результативность венесуэлец демонстрирует в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

«Пачука» стартовала в этом розыгрыше с 1/8 финала, где её соперником стала «Филадельфия Юнион» из МЛС. На выезде мексиканцы сыграли вничью – 0:0, а в ответной игре разгромили американцев со счётом 6:0. Разницу сделал как раз Рондон, забивший первые три мяча своей команды.

В четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Пачука» попала на костариканский «Эредиано». Мексиканцы всё решили ещё в выездной игре, разорвав соперника со счётом 5:0. И опять решающий вклад своим хет-триком сделал Рондон. Венесуэлец положил первые два мяча за 16 минут. В ответной домашней встрече «Пачука» тоже победила – 2:1, а Саломон стал автором первого гола.

В полуфинале «Пачука» попала на другую мексиканскую команду – «Америку». Первая игра в Мехико завершилась ничьей 1:1. Второй матч будет сыгран в ночь с 30 апреля на 1 мая. В другом полуфинале сражаются чемпион МЛС «Коламбус Крю» с мексиканским «Монтерреем», который и выбил в четвертьфинале «Интер Майами» с Месси. Дома американцы выиграли со счётом 2:1, а в ночь с 1 на 2 мая команды сыграют на Гуадалупе.

У Рондона семь голов всего лишь в пяти матчах. Сайт ESPN, оценивая выступление Саломона в нынешнем сезоне Кубка чемпионов КОНКАКАФ, назвал венесуэльца «Королём ворот». Его главный преследователь – вингер Алекс Сендехас из «Америки», забивший пять мячей. Дальше в списке ещё группа игроков с четырьмя голами, включая бывшего нападающего сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка.

В прошлом сезоне победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ стал мексиканский «Леон». А лучшим игроком турнира… чилиец Виктор Давила, который в летнее окно перешёл в ЦСКА из того же «Леона», выкупив свой трансфер за € 5 млн. Вполне возможно, что два сезона подряд главной звездой Кубка чемпионов КОНКАКАФ будет выбран игрок, связанный с московскими армейцами.

В зимнее трансферное окно клубы РПЛ подписывали венесуэльцев:
Клубы РПЛ нашли новое трансферное направление? Три игрока приехали зимой из одной страны
Клубы РПЛ нашли новое трансферное направление? Три игрока приехали зимой из одной страны

«Мексиканский футбол обладает достаточно хорошей инфраструктурой и потенциалом, чтобы быть одной из лучших лиг континента, – говорит Рондон, отвечая на вопрос о своей игре за «Пачуку». – Некоторые стадионы меня приятно удивили. Кубок чемпионов КОНКАКАФ? Я мысленно представляю себе финал – «Пачука» против «Коламбуса». Но это кое-что личное».

Между тем победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ сыграет на клубном чемпионате мира – 2025, который пройдёт в США. Увидим там Рондона?

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