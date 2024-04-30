Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА разрывает в Америке. И близок к трофею, который не взял Месси

В Кубке чемпионов КОНКАКАФ, за победу в котором в этом сезоне боролся со своим «Интер Майами» Лионель Месси, наступает развязка. Осталось всего четыре претендента на трофей – три мексиканских клуба и один из МЛС. А гонку лучших снайперов турнира может выиграть экс-нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон, лидирующий в списке бомбардиров с семью голами.

Рондон покинул РПЛ около трёх лет назад – летом 2021 года, после того как завершилась его аренда в ЦСКА. Московский клуб подписывал нападающего на полгода из китайского «Далянь Про» за € 500 тыс., по данным Transfermarkt. Продлевать отношения с нападающим не стали. В августе 2021-го Саломон вернулся в АПЛ, подписав контракт с «Эвертоном», а в январе 2023-го уехал из Англии и перешёл на правах свободного агента в аргентинский «Ривер Плейт».

До этого Рондон отыграл три года за «Рубин» и «Зенит», оставив в РПЛ заметный след. Всего в чемпионате России он провёл 83 матча, в которых забил 37 мячей и сделал 10 голевых передач. Завоевал в нашей стране два трофея с петербургским клубом – чемпионский титул и Суперкубок.

Сейчас Рондону уже 34 года. Его карьера, казалось бы, приближается к финалу. Сезон-2023 в Аргентине получился для нападающего неоднозначным. Перед Новым годом Саломон договорился с руководством «Ривер Плейт» об уходе свободным агентом, как утверждалось, из-за семейных трудностей и проблем с адаптацией. У Рондона был вариант с колумбийским «Мильонариосом», куда его хотел продать аргентинский клуб. Но венесуэлец выбрал предложение из Мексики, подписав контракт до конца 2025 года с «Пачукой».

Саломон Рондон Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В «Пачуке» Рондон мощно перезагрузил карьеру. В чемпионате Мексики он один из лучших бомбардиров – забил восемь мячей в 16 матчах. Но ещё более впечатляющую результативность венесуэлец демонстрирует в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

«Пачука» стартовала в этом розыгрыше с 1/8 финала, где её соперником стала «Филадельфия Юнион» из МЛС. На выезде мексиканцы сыграли вничью – 0:0, а в ответной игре разгромили американцев со счётом 6:0. Разницу сделал как раз Рондон, забивший первые три мяча своей команды.

В четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Пачука» попала на костариканский «Эредиано». Мексиканцы всё решили ещё в выездной игре, разорвав соперника со счётом 5:0. И опять решающий вклад своим хет-триком сделал Рондон. Венесуэлец положил первые два мяча за 16 минут. В ответной домашней встрече «Пачука» тоже победила – 2:1, а Саломон стал автором первого гола.

В полуфинале «Пачука» попала на другую мексиканскую команду – «Америку». Первая игра в Мехико завершилась ничьей 1:1. Второй матч будет сыгран в ночь с 30 апреля на 1 мая. В другом полуфинале сражаются чемпион МЛС «Коламбус Крю» с мексиканским «Монтерреем», который и выбил в четвертьфинале «Интер Майами» с Месси. Дома американцы выиграли со счётом 2:1, а в ночь с 1 на 2 мая команды сыграют на Гуадалупе.

У Рондона семь голов всего лишь в пяти матчах. Сайт ESPN, оценивая выступление Саломона в нынешнем сезоне Кубка чемпионов КОНКАКАФ, назвал венесуэльца «Королём ворот». Его главный преследователь – вингер Алекс Сендехас из «Америки», забивший пять мячей. Дальше в списке ещё группа игроков с четырьмя голами, включая бывшего нападающего сборной Франции Андре-Пьера Жиньяка.

В прошлом сезоне победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ стал мексиканский «Леон». А лучшим игроком турнира… чилиец Виктор Давила, который в летнее окно перешёл в ЦСКА из того же «Леона», выкупив свой трансфер за € 5 млн. Вполне возможно, что два сезона подряд главной звездой Кубка чемпионов КОНКАКАФ будет выбран игрок, связанный с московскими армейцами.

«Мексиканский футбол обладает достаточно хорошей инфраструктурой и потенциалом, чтобы быть одной из лучших лиг континента, – говорит Рондон, отвечая на вопрос о своей игре за «Пачуку». – Некоторые стадионы меня приятно удивили. Кубок чемпионов КОНКАКАФ? Я мысленно представляю себе финал – «Пачука» против «Коламбуса». Но это кое-что личное».

Между тем победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ сыграет на клубном чемпионате мира – 2025, который пройдёт в США. Увидим там Рондона?