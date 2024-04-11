«Четыре легенды и куча проблем». Месси и «Интер Майами» громко пролетели мимо трофея

После первой игры Лео кидался с кулаками на тренера соперника. Но на вторую запала не хватило.

Лионель Месси упустил шанс выиграть второй трофей с «Интер Майами». Команда потерпела поражение в ответной встрече четвертьфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с мексиканским «Монтерреем» — 1:3. В первой игре «Интер Майами» также уступил (1:2), общий счёт серии — 2:5. Почему Лионель Месси не затащил свой клуб в полуфинал?

В первой встрече 1/4 финала аргентинец не вышел на поле из-за мышечных проблем. Возможно, по этой причине «Интер Майами» неожиданно уступил дома. Но самый интересный эпизод первой игры произошёл уже после финального свистка. Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой выражали арбитру Вальтеру Лопесу недовольство его работой. Также они поссорились с Фернандо Ортисом, возглавляющим «Монтеррей». Перед матчем тренер отмечал, что судья может быть предвзят из-за масштаба фигуры Месси.

Нико Санчес, помощник Ортиса, рассказал, что происходило после финального свистка: «Гном (речь идёт о Месси. – Прим. «Чемпионата») был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднёс кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Но из-за того, что я смотрел не на него, а в сторону, ситуация стала только хуже. А Мартино, этот бедный дурак, стоял передо мной и говорил мне: «Будешь плакать, дурень?»

Затем Санчес извинился перед тренером «Интер Майами» в соцсетях. Но второй четвертьфинал получил принципиальный статус.

За первым матчем Месси наблюдал со скамейки Фото: Megan Briggs/Getty Images

К ответному матчу Месси успел восстановиться. На поле вышли и другие звёзды «Интера»: Альба, Бускетс и Суарес. Но, к большому удивлению, они не помогли клубу из штата Флорида совершить камбэк. «Интер Майами» к 65-й минуте летел «Монтеррею» со счётом 0:3.

Первый гол «привёз» голкипер американской команды Дрейк Коллендер: в безобидной ситуации он покатил мяч на форварда соперника Брэндона Васкеса, который воспользовался ошибкой. А на 58-й минуте «Монтеррей» забил гол-красавец: Херман Бертераме нанёс шикарный дальний удар. Через несколько мгновений мексиканцы забили третий мяч. Общий счёт 1:5 стал для «Интер Майами» приговором.

На 78-й минуте команду Мартино подвёл Жорди Альба — его удалили за вторую жёлтую карточку. Другие звёзды также не помогали: Бускетс провёл средний по своим меркам матч, Суарес потерялся, а Месси не набрал оптимальную форму, чтобы тащить в одиночку. Хотя на 85-й минуте аргентинец всё же отметился результативным действием. Месси совершил подачу со штрафного, которую головой замкнул полузащитник Диего Гомес.

Интересно, что Лео не уходил с поля без голевых действий во всех семи матчах сезона, в которых принял участие. На счету 36-летнего аргентинца шесть забитых мячей и три ассиста в семи играх. Однако у Месси прервалась голевая серия из пяти матчей. А «Интер Майами» не выигрывает уже пять встреч подряд (две — в Кубке чемпионов, три — в МЛС). Впрочем, Лео пропустил три из них.

«Интер Майами» не спас даже Месси Фото: Hector Vivas/Getty Images

«Монтеррей» вышел в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ. А в концовке встречи болельщики клуба поиздевались над Месси, скандируя имя Роналду. Небольшой реверанс фанатам на играх в Саудовской Аравии, где Криштиану периодически травят зарядами в честь Лео.

Херардо Мартино главный тренер «Интер Майами» «Мы дали бой «Монтеррею» в первой встрече и сегодня оставались в игре. Я считаю, что нас выбил второй пропущенный гол. В тот момент противостояние для нас закончилось. Победила команда с лучшим составом в мексиканском футболе».

А главный тренер «Монтеррея» Фернандо Ортис после матча отметил Месси: «Я говорил это и говорю это снова: для меня он лучший игрок в истории».

«Монтеррей» — отличная команда со сбалансированным составом. «Интер Майами» — клуб с четырьмя легендами, но с кучей проблем на других позициях. Он только начинает развиваться из-за сумасшедшей текучки кадров. Неудивительно, что победил «Монтеррей», — отметил журналист USA Football Александр Абнос.

Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ сыграет на клубном чемпионате мира — 2025, который пройдёт в США. «Интер Майами» упустил классный шанс отобраться на турнир. Последняя возможность сделать это — забрать Кубок МЛС 2024 года. Сможет ли Месси вытащить свой клуб на большой международный турнир? Пока что партнёры не поддерживают Лео в стараниях.