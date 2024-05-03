У Англии в ЛЧ будет лишь четыре клуба — но в следующем сезоне это не должно навредить лиге. А в Серии А и Бундеслиге всё очень интересно!

Как Италия или Германия получат шесть мест в Лиге чемпионов? И что станет с командами АПЛ?

В следующем сезоне Лига чемпионов расширится до 36 участников, поэтому двум лучшим странам в рейтинге коэффициентов УЕФА полагается по дополнительному месту (пять вместо четырёх). По итогам выступлений в нынешнем розыгрыше их получили Германия и Италия – и если итальянцы давно шли первыми, то борьба за второе место шла между Англией, Германией и Францией. Но «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Вест Хэм» вылетели на стадии четвертьфинала, а дальше прошла только «Астон Вилла», которая сыграет в полуфинале Лиги конференций. У Франции осталось две команды – «ПСЖ» в ЛЧ и «Марсель» в Лиге Европы. Но «Боруссия» своей победой над парижанами заработала очки, а заодно и гарантировала себе путёвку в ЛЧ в следующем сезоне (сейчас клуб идёт пятым в Бундеслиге и ниже уже не опустится).

Давайте для начала вспомним, что такое таблица коэффициентов УЕФА

Рейтинг коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех клубов, участвующих от страны в еврокубках.

Команды получают очки за результаты матчей и выход в следующую стадию. Так, победа в любом матче из трёх европейских турниров на любом этапе после квалификации приносит два очка, ничья — одно. Клубы, вышедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов, получают пять бонусных очков, а за каждый последующий раунд — ещё по одному. В Лиге Европы клубы получают одно очко за каждый раунд после 1/8 финала, в Лиге конференций же его дают только за выход в полуфинал и финал. Со следующего сезона формат начисления бонусных баллов изменится – больший перекос будет в сторону Лиги чемпионов.

Общая сумма очков, набранная клубами из определённой ассоциации во всех турнирах, после делится на количество команд – так и получается коэффициент.

Например: от Англии в этом еврокубковом сезоне было восемь клубов, суммарно они набрали на данный момент 135 очков («Астон Вилла» может ещё добрать) – делим на восемь, получаем 17,375. Кстати, это самый низкий коэффициент Англии с сезона-2016/2017 – в шести из семи последних сезонов ассоциация занимала первое место в рейтинге коэффициентов.

Сейчас расклад такой:

🇮🇹 19,857;

🇩🇪 18,642;

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 17,375;

🇫🇷 16,250;

🇪🇸 15,437.

У Англии уже нет шансов обогнать Германию?

Германия стала второй, потому что «Бавария» и «Байер» выбили английские клубы – «Арсенал» и «Вест Хэм» – и вышли в полуфинал. Победа «Боруссии» над «ПСЖ» добавила ещё два очка, также команда может получить бонусный балл за выход в финал, если сможет не проиграть парижанам в ответном матче. У «Баварии» и «Байера» также есть все шансы заработать ещё очков, от Англии же осталась одна «Астон Вилла», которая выступает в Лиге конференций.

Так что нет, шансы нулевые. Даже если «Вилла» выиграет ЛК, а остальные немецкие клубы ни разу не победят. Англию подвели «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», которые в этом сезоне набрали всего семь и восемь очков соответственно, так как вылетели из Лиги чемпионов ещё на стадии группового этапа.

Получается, всё останется как есть?

Не совсем! Италия или Германия могут получить шестую путёвку.

Получить место в Лиге чемпионов можно двумя способами: через место в чемпионате или выиграв Лигу Европы. Но если оба условия выполняются, то для этого нужно:

чтобы «Боруссия» выиграла ЛЧ и оказалась ниже четвёртого места в Бундеслиге. В таком случае от Германии попадают четыре лучшие команды, Дортмунд как обладатель Лиги чемпионов, плюс бонусная пятая путёвка, которая достанется клубу, следующему за «Боруссией». При этом если «Байер», будучи уже чемпионом Германии, выиграет ЛЕ, то история с шестым местом не сработает, потому что клуб уже гарантировал себе участие в ЛЧ как чемпион;

«Рома» или «Аталанта» должны выиграть Лигу Европы и оказаться ниже четвёртого места в Серии А. Схема та же, что и в случае с Германией.

Как сложившийся расклад скажется на рейтинге Англии?

Глобально неважно, сколько команд выступает от ассоциации, потому что количество очков делится на количество команд, и рейтинг высчитывается по среднему значению. То есть пять команд не значит, что у ассоциации больше или меньше шансов на высокий рейтинг. Гораздо важнее то, как клубы выступают в турнире. Если в следующем сезоне четыре команды от Англии выступят в ЛЧ успешнее, чем пять немецких, то расклад сил в рейтинге изменится. И не забываем, что вместе с новым форматом Лиги чемпионов поменяется также и система начисления очков (сумма бонусных баллов вырастет).