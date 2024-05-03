Сенсационный провал Эмери! Теперь для нового еврокубка ему нужен мощный камбэк

А ещё случилось безумие у «Фиорентины». В полуфиналах Лиги конференций была жара.

Лига конференций — третий по статусу еврокубок. Значимость компенсируется зрелищностью: град голов здесь — явление привычное. Вот и в двух полуфиналах зрители увидели 11 забитых мячей. А ещё три пенальти и удаление. Рассказываем обо всём этом подробнее.

«Астон Вилла» влетела дома «Олимпиакосу»

Унаи Эмери — король Лиги Европы. Казалось, его магия распространяется и на турнир поскромнее. Тем не менее к 45-й минуте «Астон Вилла» «горела» с разницей в два гола. Причём однотипных: Эль-Кааби дважды одурачил защитников, поймал офсайдную линию и выскочил один на один с подменявшим Мартинеса Ольсеном. В роли ассистентов выступили Шикинью с Поденсе.

Причём первый гол едва не отменили, но видеоповтор показал его легитимность. Всё решили сантиметры.

Правильное положение Эль-Кааби при первом голе Фото: кадр из трансляции

А вот бирмингемцам не повезло: ещё при нулях на табло в сутолоке у ворот греков головой забил Бэйли, однако перед этим Лангле нарушил правила на Иборре. Такое вот неожиданное пересечение в прошлом героев Ла Лиги.

В финале первого тайма Уоткинс классно отреагировал на разрезающий пас Диаби и запустил камбэк чётким выстрелом в дальний угол. А в начале второго Мусса отличился уже сам, наказав Цолакиса за невнимательность при слабом ударе в ближний угол.

0:2 превратились в 2:2 — так недавно страдала сама «Вилла» в матче с «Челси». Теперь она выступила уже в роли обидчика. Впрочем, лишь на три минуты: Рецос кивнул головой, и мяч попал в руки Дугласу. Эль-Кааби с пенальти не промахнулся.

Позже греки показали, что забивать способен не только марокканец: Эссе забил с рикошетом от спины Консы. Англичане также заработали 11-метровый за снос Дурана. А Дуглас просто взял и в решающий момент попал в штангу. Финал ЛК состоится в Афинах. И всё идёт к тому, что для «Олимпиакоса» он станет домашним.

«Фиорентина» в большинстве чуть не упустила победу над «Брюгге»

Сенсация едва не отгремела и в параллельном матче. И поди ещё разберись, какая была бы ярче. «Фиорентина» сразу же показала, кто здесь фаворит, и быстро забила: Соттиль сместился с правого фланга в центр и эстетски зарядил в дальнюю девятку.

Немного погодя «фиалкам» не повезло: мяч попал в руку Бираги, и Ванакен наказал с пенальти. Что ж, бывает, — подумал Белотти и ударом с разворота снова вывел итальянцев вперёд.

Белотти празднует гол в ворота «Брюгге» Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Самое веселье началось во второй половине матча. На 58-й минуте Оньедика заехал локтём по лицу Белотти и получил жёлтую. А на 61-й зачем-то уронил в центре поля Бельтрана. Привет, удаление.

Вроде бы всё ясно — с «Брюгге» пора прощаться. Не-а! Прошло ещё две минуты, и бельгийцы сравняли! В меньшинстве! Спасибо технике Спилерса и Тьяго. Второй забросил вперёд на первого, и тот убежал от двоих соперников, чётко уложив мяч в дальний угол.

Героическую ничью всё же удержать не удалось. Уже в добавленное время Н'Зола выстрелил в штангу и сам же сыграл на добивании. Поклонников «Брюгге» откровенно жаль — их лишили невероятной сказки. Теперь придётся добывать её через неделю дома.