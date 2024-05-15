Новый мегаталант «Сити». Что за парня зовут Капитаном Америка в 14 лет

«Манчестер Сити» заплатил около $ 1 млн за американского проспекта. За четыре года до теоретического дебюта в основе. Кавана Салливана пришлось буквально «бронировать»: в 14 он получает жирный контракт от «Филадельфии Юнион», привлекает «Реал» и раздаёт голевые на профессиональном уровне.

Уже связан с Де Брёйне и немцами. Кто он такой?

Салливан — левоногий технарь без конкретной позиции в атаке. Пока продукт академии «Юниона» не обладает сверхданными с точки зрения антропометрии (около 160 см), зато не обделён пасом, контролем и, самое главное, видением поля. Во многом поэтому американец так ярко дебютировал на профессиональном уровне: в игре за резерв поймал соперника на ошибке и вырезал длинную голевую на форварда постарше. Вступать в борьбу тоже не брезгует — в юниорах Салливан сделал немало ассистов после отборов на фланге.

Джим Кëртин главный тренер «Филадельфии Юнион» «Говорю тем, кто пока о нём ничего не знает: Салливан настолько одарённый, что может стать известным на весь мир и добиться реально многого».

В 2022-м новичок «горожан» играл за дортмундскую «Боруссию» на турнире Кевина Де Брёйне и едва не остался в Германии, но условия в США показались ему наиболее подходящими. Помимо «шмелей», интерес к Салливану проявляли «Реал», «ПСЖ» и «Бавария». Связь с «орлами» же будет тянуться всю жизнь — у матери Кавана, Хайке, немецкие корни, поэтому, не выйди Великобритания из ЕС, талантливый нападающий мог бы заиграться за «Сити» в 16-летнем возрасте. Теперь придётся ждать совершеннолетия — мамины корочки не помогут.

Не исключено, что в будущем Салливан решит представлять сборную Германии. В истории Штатов есть пример, когда с натяжкой доморощенный футболист сменил спортивное гражданство — это Джузеппе Росси. Экс-форвард «МЮ» и «Вильярреала» родился и вырос в Америке, но выступал за итальянцев во всех возрастных категориях. В случае с Салливаном беспокоиться не о чем: самый молодой подписант adidas приносит пользу команде США U15 (пять голов в девяти встречах) и счастлив в Пенсильвании. В августе даже выиграл чемпионат КОНКАКАФ, где забрал «Золотой мяч».

Салливан с «Золотым мячом» чемпионата КОНКАКАФ Фото: Из личного архива Салливана

Семья помогает с продвижением. Боссы — в восторге

Салливаны — не просто смешанная, но и необыкновенно футбольная семья. Его отец Брендан работал в чемпионате Австралии, мама — капитанила в команде при местном университете. Дед Ларри отдал тренерской деятельности без малого 16 лет, за которые, что примечательно, воспитал нынешнего коуча «Филадельфии» Кëртина.

Братья Кавана — действующие игроки. Самый старший — Куинн Салливан — прямо сейчас выступает за родную команду в МЛС. На счету 20-летнего хавбека пять результативных действий в 11 матчах сезона. За молодёжку США — семь мячей. Куинн всячески поддерживает младшего брата и любит постить его достижения в соцсети, где видео с дебютом, например, собрало уже больше 60 тысяч просмотров.

Каван Салливан с братом Куинном Фото: Из личного архива Кавана Салливана

Братья-близнецы Ронан и Деклан только раскачиваются — им по 16. Но втиснуться в перечень семейных фактов умудрился даже дядя: Крис Олбрайт, некогда игравший за «Лос-Анджелес Гэлакси», на данный момент является гендиректором «Цинциннати». Все они не дают Кавану прогнуться под давлением прессы — сами привыкли.

Марлон Леблан тренер резервной команды «Филадельфия Юнион» «Каван фантастически талантлив. Могу польстить, сказав, что ещё никогда не видел, чтобы какой-то игрок рос такими темпами. Хайп вокруг вообще его не беспокоит — я поражаюсь, как он ещё не сошёл с ума».

Подписывать заранее — норма. Тем более Салливан может приехать в Европу раньше

При оформлении трансфера «Сити» обмозговал с «Филадельфией» кучу деталей. Как пишет Джонатан Танненвальд, во-первых, американский нападающий будет оправдывать шумиху в МЛС вплоть до 18-летия. Он уже подписал рекордный контракт доморощенного игрока на $ 200+ тыс. (сейчас максимальная сумма — $ 167 тыс.). Только, во-вторых, есть одно но: Салливан может его и не отработать.

Салливан с болельщиком Фото: Из личного архива Салливана

Если мегаталант перерастёт уровень американской лиги, то «Сити» пристроит его в один из клубов City Football Group в Европе. Расплывчатая формулировка из зарубежных статей на даёт понимания, что именно значит это условие. Но в Британии уточняют, что при очевидно успешных выступлениях проспект отправится в бельгийский «Ломмел». Пока он в США, и в этом есть плюсы: Салливан, которого уже называют Капитаном Америка, станет зарабатывать на полтора года раньше, не придётся адаптироваться ко всему новому в раннем возрасте, а «Фила» получит больше внимания.