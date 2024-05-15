За «Аталанту» хочется болеть в финале из-за Гасперини. Тем более соперник — команда-скуф

Нет чувства хуже недосказанности. Читаешь книгу, тебя увлекает сюжет — а финал оказывается тухлым. Смотришь фильм, он тебя захватил — и тут реклама! И ты знаешь, что скоро она закончится и можно будет смотреть дальше. Но недосказанность, обрыв на полуслове страшно бесят.

Джан Пьеро Гасперини, кажется, сказал в «Аталанте» всё. Он поднял команду, которая балансировала между Серией А и лигами ниже, на уровень Лиги чемпионов. Он раскрыл множество игроков, и «Аталанта» наторговала на сотни миллионов евро. Команду из мизерного Бергамо теперь уважают не только в Италии, но и во всей Европе.

Но у Гасперини нет титулов. Ни в «Аталанте», ни вообще. Он тренирует на взрослом уровне с 2003 года и до сих пор ничего не выиграл. Да, он уже сделал в Бергамо очень много. Он навсегда в истории «Аталанты», что бы ни было дальше. Однако без титула его история не выглядит завершённой. Как будто было всё — но так и не случилось главного. Пока не случилось. Впереди у «Аталанты» сразу два финала.

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 15 мая 2024, среда. 22:00 МСК Аталанта Бергамо Не начался Ювентус Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

Есть такое понятие, в том числе в футболе, — «заслужить карьерой». Так говорили, например, про Лучано Спаллетти, когда он выиграл Серию А с «Наполи». К тому моменту Спаллетти тренировал уже много лет, был чтим и уважаем. Он выигрывал титулы с «Зенитом», у него были два Кубка и Суперкубок Италии. Но по-настоящему большого трофея у Лучано не было. И он выиграл его в тот момент, когда никто не ждал, когда казалось, что лучшие годы тренера Спаллетти далеко позади.

Лучано Спаллетти и Клаудио Раньери Фото: Getty Images

Лучано заслужил победу в Серии А, накопил на неё всей своей карьерой. Так же произошло и с Клаудио Раньери, когда его «Лестер» сотворил, возможно, главную сенсацию в клубном футболе в XXI веке. Понятно, что победа «Лестера» — это несравнимо больший шок, чем победа «Наполи». Но и Раньери, и Спаллетти заслужили успех карьерой.

Дэвид Мойес после провала в «Манчестер Юнайтед» и последовавших за этим метаний заслужил победу в Лиге конференций. Возможно, вселенная компенсировала ему те трудности, с которыми он столкнулся в «МЮ» и в первое время после ухода оттуда. Хосе Луис Мендилибар, который никогда даже не нюхал еврокубки, но при этом был хорош на испанском микроуровне, внезапно получил «Севилью» и сцапал Лигу Европы. А теперь, наглец такой, с «Олимпиакосом» покусился ещё и на Лигу конференций!

Это нельзя объяснить логически, нельзя измерить. Заслужил — и всё! И вот Гасперини, как никто другой, заслужил выиграть с «Аталантой» титул. Титул как будто бы должен закрепить «Аталанту» в том статусе, в который Джан Пьеро её возвёл. Это уже давно не заштатная команда из маленького итальянского города. Это солидный клуб, с которым все должны считаться и который знает себе цену.

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Бренд «Аталанты» пока не сравнить с брендами «Интера», «Милана» или «Ювентуса» — соперника бергамасков по финалу Кубка Италии. «Аталанта» гораздо более «крафтовая». Но она большая. Её такой сделал Гасперини. Не единолично, однако его роль ключевая, невозможно переоценить его значимость. В 2017-м подытогом его работы стало четвёртое место в чемпионате. В 2019-м — финал Кубка против «Лацио». 2020-й и 2021-й — четвертьфинал Лиги чемпионов и финал Кубка против «Ювентуса». И вот теперь — снова финал Кубка против «Юве» и финал Лиги Европы против непобедимого «Байера».

Джан Пьеро Гасперини с игроками «Аталанты» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Тренера красят титулы. Те тренеры, которые говорят, что это не так, либо никогда ничего не выигрывали (кроме «Копа дель Соль» и аналогичных турниров), либо просто лукавят. История о том, что процесс важнее результата, работает только в сериале «Тед Лассо». Ещё в футбольном клубе «Краснодар» — но, как она там работает и работает ли, пусть каждый решит для себя сам. Документ о величии Гасперини в «Аталанте» уже готов. Его нужно заверить. И печать в виде титула — самое то.

Будет обидно, если Гасп так ничего и не выиграет, а затем на его багаже выиграет кто-то другой. Джан Пьеро, конечно, не забудут. Но того, который выиграл, будут ставить как минимум вровень с Гасперини. А скорее всего, даже выше. Потому что он выиграл. Это главное. А уж чей там был багаж, со временем забудется. О чём говорить — кажется, даже легендарный «багаж Аленичева» уже потихоньку выходит из обихода.

Финал Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» видится самым интригующим из всех еврофиналов. Для «Аталанты» это шанс выиграть первый в истории международный трофей. Ну а «Байер» — абсолютный феномен. Как зубастик Роналдо. Такой же фестивальный, талантливый и вызывающий протяжное «ах!» у аудитории. За кого болеть в финале ЛЕ? Вы ещё спросите, маму или папу я больше люблю!

С финалом Кубка Италии проще. Там против бодрой и символизирующей потенцию «Аталанты» будет «Ювентус». «Юве» — команда-скуф: скучная, серая и с трудом выдавливающая из себя футбол. Болеть не за «Аталанту» в этом матче можно только из чувства противоречия. Или чтобы показать свою инаковость, насколько вы вне мейнстрима. Зелёные волосы, тату «Судить меня может только бог» и боление за «Ювентус» в финале против «Аталанты» — чем не стартер-пак?

Матч с «Ювентусом» станет для «Аталанты» уже пятым в мае. Плюс впереди два тура чемпионата и финал с «Байером». И всё это — до 26 мая! Есть риск, что «Аталанта» просто лопнет. Но Гасперини не привыкать к трудностям. Он приходил в команду с одним большим титулом в истории, Кубком Италии — 1962/1963. Теперь же до конца мая «Аталанта» может выиграть больше.

Как измерить, заслужил карьерой или не заслужил, спросите вы? Ответ: никак. Но вот вопрос уже вам: ну разве Гасперини не заслужил? Сложно сказать нет, правда же? Вот и пусть выиграет. Миранчук в помощь!