Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Рубин, РПЛ, 19 мая 2024: серия Угальде без голов, как долго не забивали новые нападающие Спартака, статистика

Как долго не забивали новые форварды «Спартака». Угальде остался один матч до антирекорда
Анатолий Романов
Угальде не забивает 10 матчей в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Только двое до костариканца не отличались в течение первых 10 матчей в РПЛ.

Новичок «Спартак» Манфред Угальде идёт на клубный антирекорд для нападающих. Костариканец не забил в своих первых 10 матчах в РПЛ. На сегодняшний день у форварда-легионера только один гол в Кубке России. Самое парадоксальное, что в целом по игре Угальде не создаётся впечатление, что его трансфер – провал. У Манфреда есть хорошие качества, он полезно работает на команду. Но, как известно, о нападающих судят по голам. С реализацией моментов у костариканца пока всё плохо.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто ещё из форвардов-новичков «Спартака» начинал с длительной сухой серии в чемпионате России? Оказывается, Угальде не первый, кто не забивал настолько долго. Рассказываем о других неудачливых дебютантах «Спартака».

Интервью с воспитанником «Динамо», который любит «Спартак»:
«Моё сердце разорвано надвое». Воспитанник «Динамо», который всю жизнь любит «Спартак»
Эксклюзив
«Моё сердце разорвано надвое». Воспитанник «Динамо», который всю жизнь любит «Спартак»

Фернандо Кавенаги, 6 матчей без голов

Фернандо Кавенаги

Фернандо Кавенаги

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Аргентинский нападающий приехал в «Спартак» летом 2004 года, не имея опыта выступлений в Европе. Кавенаги было 20 лет. Его трансфер за € 8,6 млн (по данным Transfermarkt) стал в тот момент самым дорогим в истории московского клуба. Учитывая стоимость Фернандо и его высокую результативность на родине, от него многого ждали и требовали.

Однако Кавенаги с трудом искал себя в новой команде. В первых шести матчах чемпионата России с «Зенитом», «Рубином», «Амкаром», «Торпедо», «Шинником» и «Ротором» аргентинец не забил. Только в седьмой игре с «Москвой» (3:2) Фернандо прервал сухую серию, положив свой первый и последний мяч в сезоне-2004. Его гол в компенсированное время с передачи Дмитрия Аленичева стал победным. На радостях аргентинец побежал праздновать свой успех к болельщикам.

«Стоит ли Кавенаги таких денег? Не знаю, но я им сегодня доволен. Кстати, он просил вам передать привет», – с иронией ответил на вопрос журналистов тренер «Спартака» Александр Старков.

На 100% Кавенаги в «Спартаке» всё же не раскрылся. За два с половиной года забил 17 мячей в 63 матчах всех турниров. В январе 2007-го его продали в «Бордо» за € 9 млн.

Лукас Барриос, 7 матчей без голов

Лукас Барриос

Лукас Барриос

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Барриос приходил в «Спартак» сложившимся игроком, с опытом выступлений в топ-лиге – несколько сезонов выступал за дортмундскую «Боруссию». Московский клуб выкупил форварда сборной Парагвая у китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за € 3 млн.

В России у Барриоса не пошло. В первых семи матчах в РПЛ с «Рубином», «Амкаром», «Анжи», «Ростовом», «Локомотивом», «Зенитом» и ЦСКА парагваец не забил. Впрочем, поначалу Лукас выходил только на замену, вдобавок получил травму связок, которая тоже отразилась на его форме. Барриос уходил с поля без гола также в играх Лиги Европы и Кубка России.

Впервые отличился в РПЛ Барриос только в своём восьмом матче. Нападающий забил нижегородской «Волге» ударом головой. В той же встрече отдал голевую передачу. Но Лукаса так и не прорвало. Его статистика в «Спартаке» – 18 матчей и два гола. Через год парагвайца отдали в аренду «Монпелье», а потом продали в «Палмейрас» за € 3 млн.

Эссиен Фло, 8 матчей без голов

Эссиен Фло

Эссиен Фло

Фото: spartak.com

В начале 2000-х через «Спартак» прошла большая группа странных легионеров. В этой компании оказался и Фло. Летом 2001 года тогда ещё 19-летнего нападающего привезли прямо из Нигерии – выкупили за неизвестную сумму у клуба «Долфинс».

Тем не менее Фло получал свои шансы – Олег Романцев выпускал его на замены, пусть и изредка. В течение целого года с августа 2001-го по август 2022-го Эссиен не отличался, сыграв за это время восемь матчей в чемпионате России с «Сатурном», «Факелом», «Динамо», «Крыльями Советов», ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Анжи». Только затем он забил свой первый и последний гол за «Спартак». Открыл счёт в игре с «Ураланом» (1:1) в Элисте.

Пик карьеры Фло – пара выходов на замену за «Спартак» в Лиге чемпионов. Спустя два года он вернулся в «Долфинс». Доигрывал же во Вьетнаме.

Анатолий Канищев, 9 матчей без голов

Анатолий Канищев

Анатолий Канищев

Фото: РИА Новости

Канищев был важным игроком чемпионской «Алании», в 1996 году дебютировал в сборной России. А перед сезоном-1998 нападающий ушёл из владикавказского клуба в «Спартак». До этого у Анатолия получился не лучший год, но Романцев видел в нём усиление и рассчитывал, что новичок перезагрузит карьеру в столице.

Канищев для начала забил в Кубке России, а вот в чемпионате не складывалось с первых же игр за «Спартак». Нападающий выдал девятиматчевую сухую серию. Он уходил с поля без гола во встречах с «Зенитом», «Локомотивом», «Жемчужиной», владикавказским «Спартаком», «Ураланом», «Крыльями Советов», «Ростсельмашем», ЦСКА и «Торпедо». Отыскал Канищев ворота соперника лишь в 10-й игре – оформил дубль в ворота «Ротора» (3:1). Анатолий вышел на замену в перерыве и стал автором первых двух голов красно-белых.

После того матча Романцев похвалил Канищева за хорошую форму. Вскоре Анатолий сделал хет-трик с «Тюменью». Но и эти два удачных выступления не помогли ему раскрутить карьеру в «Спартаке». Всего центрфорвард забил семь мячей в 35 матчах. Год спустя его вернули во Владикавказ на правах аренды.

Луис Робсон, 9 матчей без голов

Луис Робсон

Луис Робсон

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Робсон был первым легионером в истории «Спартака». Незадолго до перехода в московский клуб нападающий перебрался из Бразилии в Португалию, где сыграл всего три раза за заштатную «Лейрию». В команде Романцева он тоже поначалу выглядел так, что оставались вопросы, зачем красно-белые подписали бразильца. Может, просто для экзотики?

Робсон не забивал с августа по ноябрь 1997 года в девяти матчах РПЛ подряд – с «КАМАЗом», ЦСКА, «Зенитом», «Крыльями Советов», «Балтикой», «Ростсельмашем», московским и нижегородским «Локомотивами», а затем и в дерби с «Динамо». Во встречах квалификации Лиги чемпионов с «Кошице» голов от нового нападающего тоже не дождались.

Но в конце концов Робсон адаптировался и стал своим в «Спартаке» – коллектив его принял. И на финише сезона-1997 случилось долгожданное событие: бразилец забил в матче с «Аланией». Его гол помог красно-белым победить со счётом 2:1.

«Сегодняшний матч лишнее подтверждение тому, что Робсон может играть в «Спартаке», и играть достаточно ярко, а в некоторых моментах — просто великолепно. Первый гол в «Спартаке», наверное, придаст бразильцу уверенности, сил. Он — футболист основного состава», – похвалил новичка тренер красно-белых Георгий Ярцев.

Действительно, Робсон стал любимцем болельщиков. Задержался в команде на четыре года, забил 47 мячей в 147 матчах.

Эсекьель Понсе, 10 матчей без голов

Эсекьель Понсе

Эсекьель Понсе

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё у двух новых нападающих «Спартака» была на старте карьеры в московской команде такая же длинная сухая серия в чемпионате России, как у Угальде. Понсе появился в «Спартаке» летом 2019 года – аргентинца выкупили у «Ромы» за € 3 млн. До этого он выдал очень результативный сезон в греческом АЕКе.

А вот в «Спартаке» Понсе долго раскачивался. Не смог забить в своих первых 10 матчах РПЛ в ворота «Сочи», «Ростова», «Тамбова», «Динамо», «Зенита», «Урала», «Уфы», «Оренбурга», «Краснодара» и «Рубина». Вдобавок заработал трёхматчевую дисквалификацию за удаление. Правда, отличился в обеих встречах с «Туном» в квалификации Лиги Европы, а также в Кубке России.

Только в конце первого круга Понсе забил в РПЛ в дерби «Локомотиву» (3:0). Его гол в результате стал победным. Вообще, карьера аргентинца в «Спартаке» получилась неоднозначной. Эсекьель подправил прицел и в итоге положил 25 мячей в 73 матчах. Но после травмы мениска оказался не нужен красно-белым – его продали «Эльче» после аренды за € 4 млн.

Понсе зажигает после возвращения в АЕК:
Экс-форвард «Спартака» мощно перезагрузил карьеру! С такими цифрами пригодился бы Абаскалю
Экс-форвард «Спартака» мощно перезагрузил карьеру! С такими цифрами пригодился бы Абаскалю

Маджид Уорис, 10 матчей без голов

Маджид Уорис

Маджид Уорис

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ганскому нападающему тоже тяжело давалась адаптация в «Спартаке». Уорис перешёл в московский клуб из «Хэкена» зимой 2013 года за € 2,9 млн. В шведской команде на тот момент 21-летний форвард наколотил за сезон 26 мячей, и в «Спартаке» были очень довольны его трансфером.

«Это перспективный игрок с хорошим будущим. Он привлёк внимание селекционной службы нашего клуба, и, как только появилась возможность подписать с ним контракт, мы это сделали. «Спартак» опередил несколько других клубов, среди которых, возможно, был один и из России», – радовался спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов.

Тем не менее ганец не раскрылся в составе «Спартака». Провёл всего 16 матчей за московскую команду во всех турнирах и забил лишь один мяч. Причём его гола в РПЛ пришлось ждать с марта до декабря 2013-го. Уорис то выходил на поле, то оставался на скамейке, то выбывал из-за травмы. Маджид отыграл без голов против «Терека», «Локомотива», «Кубани», «Ростова», «Амкара», ЦСКА, «Мордовии». «Томи», «Волги» и «Краснодара». Зато забитый им мяч в выездном матче с «Ростовом» на 88-й минуте стал победным.

Зимой 2014 года Уориса отдали в аренду французскому «Валансьену», где он неожиданно раззабивался (девять голов в 16 матчах), а в сентябре продали турецкому «Трабзонспору» за € 6,9 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android