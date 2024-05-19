Только двое до костариканца не отличались в течение первых 10 матчей в РПЛ.

Как долго не забивали новые форварды «Спартака». Угальде остался один матч до антирекорда

Новичок «Спартак» Манфред Угальде идёт на клубный антирекорд для нападающих. Костариканец не забил в своих первых 10 матчах в РПЛ. На сегодняшний день у форварда-легионера только один гол в Кубке России. Самое парадоксальное, что в целом по игре Угальде не создаётся впечатление, что его трансфер – провал. У Манфреда есть хорошие качества, он полезно работает на команду. Но, как известно, о нападающих судят по голам. С реализацией моментов у костариканца пока всё плохо.

Кто ещё из форвардов-новичков «Спартака» начинал с длительной сухой серии в чемпионате России? Оказывается, Угальде не первый, кто не забивал настолько долго. Рассказываем о других неудачливых дебютантах «Спартака».

Фернандо Кавенаги, 6 матчей без голов

Фернандо Кавенаги Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Аргентинский нападающий приехал в «Спартак» летом 2004 года, не имея опыта выступлений в Европе. Кавенаги было 20 лет. Его трансфер за € 8,6 млн (по данным Transfermarkt) стал в тот момент самым дорогим в истории московского клуба. Учитывая стоимость Фернандо и его высокую результативность на родине, от него многого ждали и требовали.

Однако Кавенаги с трудом искал себя в новой команде. В первых шести матчах чемпионата России с «Зенитом», «Рубином», «Амкаром», «Торпедо», «Шинником» и «Ротором» аргентинец не забил. Только в седьмой игре с «Москвой» (3:2) Фернандо прервал сухую серию, положив свой первый и последний мяч в сезоне-2004. Его гол в компенсированное время с передачи Дмитрия Аленичева стал победным. На радостях аргентинец побежал праздновать свой успех к болельщикам.

«Стоит ли Кавенаги таких денег? Не знаю, но я им сегодня доволен. Кстати, он просил вам передать привет», – с иронией ответил на вопрос журналистов тренер «Спартака» Александр Старков.

На 100% Кавенаги в «Спартаке» всё же не раскрылся. За два с половиной года забил 17 мячей в 63 матчах всех турниров. В январе 2007-го его продали в «Бордо» за € 9 млн.

Лукас Барриос, 7 матчей без голов

Лукас Барриос Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Барриос приходил в «Спартак» сложившимся игроком, с опытом выступлений в топ-лиге – несколько сезонов выступал за дортмундскую «Боруссию». Московский клуб выкупил форварда сборной Парагвая у китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за € 3 млн.

В России у Барриоса не пошло. В первых семи матчах в РПЛ с «Рубином», «Амкаром», «Анжи», «Ростовом», «Локомотивом», «Зенитом» и ЦСКА парагваец не забил. Впрочем, поначалу Лукас выходил только на замену, вдобавок получил травму связок, которая тоже отразилась на его форме. Барриос уходил с поля без гола также в играх Лиги Европы и Кубка России.

Впервые отличился в РПЛ Барриос только в своём восьмом матче. Нападающий забил нижегородской «Волге» ударом головой. В той же встрече отдал голевую передачу. Но Лукаса так и не прорвало. Его статистика в «Спартаке» – 18 матчей и два гола. Через год парагвайца отдали в аренду «Монпелье», а потом продали в «Палмейрас» за € 3 млн.

Эссиен Фло, 8 матчей без голов

Эссиен Фло Фото: spartak.com

В начале 2000-х через «Спартак» прошла большая группа странных легионеров. В этой компании оказался и Фло. Летом 2001 года тогда ещё 19-летнего нападающего привезли прямо из Нигерии – выкупили за неизвестную сумму у клуба «Долфинс».

Тем не менее Фло получал свои шансы – Олег Романцев выпускал его на замены, пусть и изредка. В течение целого года с августа 2001-го по август 2022-го Эссиен не отличался, сыграв за это время восемь матчей в чемпионате России с «Сатурном», «Факелом», «Динамо», «Крыльями Советов», ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Анжи». Только затем он забил свой первый и последний гол за «Спартак». Открыл счёт в игре с «Ураланом» (1:1) в Элисте.

Пик карьеры Фло – пара выходов на замену за «Спартак» в Лиге чемпионов. Спустя два года он вернулся в «Долфинс». Доигрывал же во Вьетнаме.

Анатолий Канищев, 9 матчей без голов

Анатолий Канищев Фото: РИА Новости

Канищев был важным игроком чемпионской «Алании», в 1996 году дебютировал в сборной России. А перед сезоном-1998 нападающий ушёл из владикавказского клуба в «Спартак». До этого у Анатолия получился не лучший год, но Романцев видел в нём усиление и рассчитывал, что новичок перезагрузит карьеру в столице.

Канищев для начала забил в Кубке России, а вот в чемпионате не складывалось с первых же игр за «Спартак». Нападающий выдал девятиматчевую сухую серию. Он уходил с поля без гола во встречах с «Зенитом», «Локомотивом», «Жемчужиной», владикавказским «Спартаком», «Ураланом», «Крыльями Советов», «Ростсельмашем», ЦСКА и «Торпедо». Отыскал Канищев ворота соперника лишь в 10-й игре – оформил дубль в ворота «Ротора» (3:1). Анатолий вышел на замену в перерыве и стал автором первых двух голов красно-белых.

После того матча Романцев похвалил Канищева за хорошую форму. Вскоре Анатолий сделал хет-трик с «Тюменью». Но и эти два удачных выступления не помогли ему раскрутить карьеру в «Спартаке». Всего центрфорвард забил семь мячей в 35 матчах. Год спустя его вернули во Владикавказ на правах аренды.

Луис Робсон, 9 матчей без голов

Луис Робсон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Робсон был первым легионером в истории «Спартака». Незадолго до перехода в московский клуб нападающий перебрался из Бразилии в Португалию, где сыграл всего три раза за заштатную «Лейрию». В команде Романцева он тоже поначалу выглядел так, что оставались вопросы, зачем красно-белые подписали бразильца. Может, просто для экзотики?

Робсон не забивал с августа по ноябрь 1997 года в девяти матчах РПЛ подряд – с «КАМАЗом», ЦСКА, «Зенитом», «Крыльями Советов», «Балтикой», «Ростсельмашем», московским и нижегородским «Локомотивами», а затем и в дерби с «Динамо». Во встречах квалификации Лиги чемпионов с «Кошице» голов от нового нападающего тоже не дождались.

Но в конце концов Робсон адаптировался и стал своим в «Спартаке» – коллектив его принял. И на финише сезона-1997 случилось долгожданное событие: бразилец забил в матче с «Аланией». Его гол помог красно-белым победить со счётом 2:1.

«Сегодняшний матч лишнее подтверждение тому, что Робсон может играть в «Спартаке», и играть достаточно ярко, а в некоторых моментах — просто великолепно. Первый гол в «Спартаке», наверное, придаст бразильцу уверенности, сил. Он — футболист основного состава», – похвалил новичка тренер красно-белых Георгий Ярцев.

Действительно, Робсон стал любимцем болельщиков. Задержался в команде на четыре года, забил 47 мячей в 147 матчах.

Эсекьель Понсе, 10 матчей без голов

Эсекьель Понсе Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё у двух новых нападающих «Спартака» была на старте карьеры в московской команде такая же длинная сухая серия в чемпионате России, как у Угальде. Понсе появился в «Спартаке» летом 2019 года – аргентинца выкупили у «Ромы» за € 3 млн. До этого он выдал очень результативный сезон в греческом АЕКе.

А вот в «Спартаке» Понсе долго раскачивался. Не смог забить в своих первых 10 матчах РПЛ в ворота «Сочи», «Ростова», «Тамбова», «Динамо», «Зенита», «Урала», «Уфы», «Оренбурга», «Краснодара» и «Рубина». Вдобавок заработал трёхматчевую дисквалификацию за удаление. Правда, отличился в обеих встречах с «Туном» в квалификации Лиги Европы, а также в Кубке России.

Только в конце первого круга Понсе забил в РПЛ в дерби «Локомотиву» (3:0). Его гол в результате стал победным. Вообще, карьера аргентинца в «Спартаке» получилась неоднозначной. Эсекьель подправил прицел и в итоге положил 25 мячей в 73 матчах. Но после травмы мениска оказался не нужен красно-белым – его продали «Эльче» после аренды за € 4 млн.

Маджид Уорис, 10 матчей без голов

Маджид Уорис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ганскому нападающему тоже тяжело давалась адаптация в «Спартаке». Уорис перешёл в московский клуб из «Хэкена» зимой 2013 года за € 2,9 млн. В шведской команде на тот момент 21-летний форвард наколотил за сезон 26 мячей, и в «Спартаке» были очень довольны его трансфером.

«Это перспективный игрок с хорошим будущим. Он привлёк внимание селекционной службы нашего клуба, и, как только появилась возможность подписать с ним контракт, мы это сделали. «Спартак» опередил несколько других клубов, среди которых, возможно, был один и из России», – радовался спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов.

Тем не менее ганец не раскрылся в составе «Спартака». Провёл всего 16 матчей за московскую команду во всех турнирах и забил лишь один мяч. Причём его гола в РПЛ пришлось ждать с марта до декабря 2013-го. Уорис то выходил на поле, то оставался на скамейке, то выбывал из-за травмы. Маджид отыграл без голов против «Терека», «Локомотива», «Кубани», «Ростова», «Амкара», ЦСКА, «Мордовии». «Томи», «Волги» и «Краснодара». Зато забитый им мяч в выездном матче с «Ростовом» на 88-й минуте стал победным.

Зимой 2014 года Уориса отдали в аренду французскому «Валансьену», где он неожиданно раззабивался (девять голов в 16 матчах), а в сентябре продали турецкому «Трабзонспору» за € 6,9 млн.