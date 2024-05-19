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Манчестер Сити — Вест Хэм, Арсенал — Эвертон, прямая онлайн трансляция 38-го тура АПЛ, где смотреть, 19 мая 2024

«Манчестер Сити» или «Арсенал» — кто возьмёт титул АПЛ? Всё решится в последнем туре! LIVE
Никита Паглазов
38-й тур АПЛ
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Сегодня, 19 мая, завершается сезон-2023/2024 в чемпионате Англии. Обладатель титула до сих пор не определён. По итогам последнего 38-го тура им может стать «Манчестер Сити» или «Арсенал».

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также решается судьба еврокубковых мест, но не лигочемпионской четвёрки («Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»). Например, «Челси» ещё может пробиться в Лигу Европы!

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пул вылетевших в Чемпионшип клубов тоже известен – это «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Лутон». Да, математически последний ещё имеет возможность спастись, но для этого ему нужно сравняться по очкам с «Ноттингем Форест» и забить 12 безответных голов в порота «Фулхэма». Сказочно, не правда ли.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кстати, последний матч как главный тренер «Ливерпуля» проводит Юрген Клопп. Встречаются с «Вулверхэмптоном», но турнирно матч не имеет никакого смысла.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Просто красивое прощание, за которым мы следим лично с «Энфилда»!

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