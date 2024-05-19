«Манчестер Сити» или «Арсенал» — кто возьмёт титул АПЛ? Всё решится в последнем туре! LIVE

Сегодня, 19 мая, завершается сезон-2023/2024 в чемпионате Англии. Обладатель титула до сих пор не определён. По итогам последнего 38-го тура им может стать «Манчестер Сити» или «Арсенал».
Также решается судьба еврокубковых мест, но не лигочемпионской четвёрки («Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»). Например, «Челси» ещё может пробиться в Лигу Европы!
Пул вылетевших в Чемпионшип клубов тоже известен – это «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Лутон». Да, математически последний ещё имеет возможность спастись, но для этого ему нужно сравняться по очкам с «Ноттингем Форест» и забить 12 безответных голов в порота «Фулхэма». Сказочно, не правда ли.
Кстати, последний матч как главный тренер «Ливерпуля» проводит Юрген Клопп. Встречаются с «Вулверхэмптоном», но турнирно матч не имеет никакого смысла.
Просто красивое прощание, за которым мы следим лично с «Энфилда»!
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