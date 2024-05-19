Рекордное чемпионство «Сити»! Так в Англии не доминировал никто

В последнем туре АПЛ все команды играли одновременно – 18:00 по Москве. Уже не было интриги, кто попадёт в Лигу чемпионов, а кто вылетит из чемпионата. Интрига была только в том, кто станет чемпионом (ну и ещё не потеряет ли «Тоттенхэм» место в Лиге Европы – не потерял). Ну, то есть, как интрига? Интрижка. Было крайне мало сомнений, что «Сити» упустит титул. Так и случилось.

«Вест Хэм» в Манчестер продержался 77 секунд. А потом Фоден из-за пределов штрафной пробил точно в дальнюю «девятку». Шикарный гол, после которого «Сити» только ещё больше стал наседать на ворота гостей. Несколько моментов упустил Холанд, но команда Гвардиолы всё равно забила второй.

И опять отличился Фоден, которого официально признали лучшим футболистом сезона. Причём эту награду англичанину присудили уже после 37 туров, хотя едва ли передумали бы увидев последний матч чемпионата. Атакующий полузащитник снова неотразимо пробил левой ногой, но на этот раз уже из штрафной после прохода Доку.

Манчестер Сити – Вест Хэм Фото: Naomi Baker/Getty Images

В первом тайме «Сити» владел мячом 72% (среднее по сезону – 65%) и допустил лишь два удара по своим воротам. Но всё-таки пропустил. Кудусу перед перерывом удался великолепный удар через себя в падении. Счёт 2:1 подарил надежду на интригу. Правда, «Арсенал» в параллельном матче не торопился выигрывать (лишь на 89-й минуте забил победный).

Окончательно интригу в чемпионской гонке убил Родри на 59-й минуте. Его удар из-за штрафной не был сильным и не шёл в угол, но вратарь «Вест Хэма» не справился. Видимо, Ареола помешали футболисты, загородившие обзор. И даже после этого «Сити» продолжал владеть мячом и инициативой. «Вест Хэм» забил второй мяч, но сделал это рукой, поэтому счёт уже больше не изменился. С финальным свистком на поле выбежали тысячи фанатов «Сити», чтобы отпраздновать титул.

Манчестер Сити – Вест Хэм Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Это чемпионство стало четвёртым подряд для «Сити» – такого не удавалось добиться ещё никому в истории чемпионатов Англии. Правда, даже после такого Гвардиола не намерен уходить из команды.