Трагедия? Абсурдность регламента? Для этой развязки во Франции не подобрать слова

«Лорьян» забил пять голов и отыграл разницу с «Метцем», но всё равно вылетел в Лигу 2 из-за возмутительного правила.

Феноменальный финиш сезона на дне Лиги 1! «Лорьян» должен был вылететь напрямую, но в самый последний момент сотворил невозможное и отправился в стыки. Или нет? Фиксируем всё поминутно.

Во Франции при равенстве очков в первую очередь считают разницу голов. Перед последним туром «Лорьян» взял за девять матчей лишь одно очко и отставал на три от «Метца». При этом имея 38 забитых и 66 пропущенных (-28). У конкурента показатели были повеселее — 35 и 56 (-21).

Нужно было вроде бы отыграть семь голов! Да, «Лорьяну» предстояло забиться с безнадёжным аутсайдером – «Клермоном», а «Метцу» — с «ПСЖ». Но ведь парижане давно обеспечили себе титул, зачем им выкладываться, ещё и на выезде? В итоге драма получилась на уровне Голливуда — игры шли параллельно.

12-я минута: Париж быстро закинул «Метцу» два гола. Хм, интрига возродилась?

42-я минута: «Лорьян» повёл с разницей в два мяча! А вот это уже интересно!

63-я минута: «Лорьян» забил ещё дважды! Разница сократилась до минимума!

90+1-я минута: «Лорьян» закатил пятый гол! В добавленное время!

«Лорьян» Фото: twitter.com/FCLorient

Казалось бы, разница мячей теперь у «Лорьяна» и «Метца» равная! Но забитых-то при этом у первых больше! Всё, это спасение? Как выяснилось, нет! Многие статистические порталы уже отправили вторых в Лигу 2.

А потом выяснилось, что в Лиге 1 крайне спорное правило: если разница голов идентичная, то смотрят не на количество забитых мячей, как, например, в Бундеслиге, а на очные встречи. Там у данных соперников тоже равенство: «Метц» уступил дома 1:2, зато на выезде ранее был сильнее (3:2). Что дальше? Гостевые голы в личном противостоянии! В то время, когда их уже не учитывают даже в еврокубках! И тут преимущество у «Метца». Фантастически абсурдный регламент.

«Лорьян» хоть и сотворил подвиг, тем не менее напрямую понизился в классе. А его оппонент сыграет в стыках. Не хватило ещё одного гола — своего или «ПСЖ». Занавес. Теперь правила наверняка поменяют, вот только «Лорьяну» легче от этого точно не станет.