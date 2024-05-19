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РПЛ: Спартак, Джикия, Зенит, Ростов; АПЛ: чемпионство Манчестер Сити, Ливерпуль, уход Юргена Клоппа, Реал Мадрид, Барса

Самый мощный футбольный день мая! Обо всём — на «Чемпионате»
Максим Пахомов
Мощнейшее воскресенье в футболе
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Очень эмоциональный выходной: попрощались с Джикией и Клоппом, увидели кучу голов в РПЛ и поздравили Гвардиолу с титулом. А ещё Ла Лига!

Фу-у-х! Выдохнули? Как вам сегодняшний футбольный денёк? Мы вот такого количества сюжетов и событий, которые уместились всего в каких-то 12 часов, в этом мае не припомним. Наверняка вы могли что-то упустить, поэтому подготовили для вас дайджест.

Жарища в РПЛ: 19 голов в четырёх матчах!

Всё началось в Екатеринбурге. «Урал» проигрывал «Оренбургу» 0:1 и 1:3, но в итоге вырвал ничью! Такие матчи за выживание мы любим.

Это было круто:
Какой же камбэчище «Урала»! Гончаренко словно невозможно потопить
Какой же камбэчище «Урала»! Гончаренко словно невозможно потопить

Дальше – «Спартак» и «Рубин». Это был матч имени Георгия Джикии. Его последняя домашняя игра в «Спартаке». Он вышел с капитанской повязкой, а ушёл под овации трибун и одноклубников. «Спартак» забил три, пропустил уже после ухода капитана один – и победил. А у нас есть несколько важных материалов об этой победе.

Раз, два, три:
Как «Спартак» прощался с Джикией. Фото и видео, которые точно вызывают много эмоций
Фото
Как «Спартак» прощался с Джикией. Фото и видео, которые точно вызывают много эмоций
«Никакой финансовой истории не было». Честный Джикия после последнего матча за «Спартак» «Никакой финансовой истории не было». Честный Джикия после последнего матча за «Спартак»
Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три

Из Москвы – в Ростов-на-Дону. Там, казалось, мы увидим очередной камбэк «Балтики» Сергея Игнашевича, но не случилось. Теперь Калининграду надо ждать осечек «Факела» и «Пари НН» и обыгрывать «Локомотив».

«Ростов» удивил?
Теперь «Балтике» поможет только чудо
Теперь «Балтике» поможет только чудо

И последнее о российских делах: «Зенит» словно не находился в кризисе, вышел на поле в Грозном и забил пять! Вернее, забил пять Кассьерра – и это историческое достижение. Сейчас у Матео 21 гол в РПЛ в этом сезоне, а у «Зенита» – все шансы на золото. Для этого надо обыграть «Ростов» дома и надеяться на победу «Краснодара» над «Динамо» (тоже дома).

30-й тур будет великим:
Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!
Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!

Рекордное золото Гвардиолы и прощание с Клоппом

Теперь в Англию. Здесь главное внимание было к трём матчам: «Сити» с «Вест Хэмом», «Арсенала» с «Эвертоном» и «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном». Чемпионская интрига, или как назвал её коллега Григорий Телингатер – «интрижка», продержалась совсем чуть-чуть. «Сити» буднично обыграл «Вест Хэм» и взял четвёртое золото подряд. Победа «Арсенала» уже ни на что не влияла.

Да, это было ожидаемо. Но от этого не менее красиво:
«Манчестер» снова гуляет! Как «Сити» стал чемпионом «Манчестер» снова гуляет! Как «Сити» стал чемпионом
Рекордное чемпионство «Сити»! Так в Англии не доминировал никто Рекордное чемпионство «Сити»! Так в Англии не доминировал никто
«Сити» к чемпионству притащил вратарь-дублёр. Кто такой Штефан Ортега? «Сити» к чемпионству притащил вратарь-дублёр. Кто такой Штефан Ортега?

И ещё одно историческое событие. Можно даже прокричать: ИСТОРИЧЕСКОЕ. Последний матч Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Море слёз и море улыбок. Тут тяжело найти какие-то слова. Мы вели прямую трансляцию игры – с нашим корреспондентом Филиппом Кудрявцевым на «Энфилде».

Это не просто легенда «Ливерпуля», это легенда футбола:
Последний матч Клоппа и прощание с «Ливерпулем». Мы следили за всем прямо с «Энфилда» Последний матч Клоппа и прощание с «Ливерпулем». Мы следили за всем прямо с «Энфилда»
Спасибо Клоппу за ощущение, что всё возможно Спасибо Клоппу за ощущение, что всё возможно

Концерт «Реала» и успех «Сосьедада»

Ну и Испания, конечно. Здесь «Сосьедад» в гостях обыграл «Бетис» в битве за место в Лиге Европы. «Барса» достаточно буднично взяла серебро, а вот в игре «Реала» было шоу с восемью (!) голами и покером (!!) Сёрлота.

Об этом тоже можно почитать подробнее:
«Барса» забирает серебро. Хотя ещё недавно в этом были сомнения «Барса» забирает серебро. Хотя ещё недавно в этом были сомнения
Резерв «Реала» издевался над «Вильярреалом». А затем в форварда соперника вселился Холанд Резерв «Реала» издевался над «Вильярреалом». А затем в форварда соперника вселился Холанд

Во Франции в борьбе за выживание развернулся настоящий детектив

«Лорьян» сделал всё, чтобы оказаться выше «Метца» и сохраниться в Лиге 1 на следующий сезон: забил пять безответных голов «Клермону» и нивелировал разницу мячей. Но, оказывается, в чемпионате Франции просто невероятной абсурдности регламент. Такое сложное себе представить.

Подробности – здесь
Трагедия? Абсурдность регламента? Для этой развязки во Франции не подобрать слова
Трагедия? Абсурдность регламента? Для этой развязки во Франции не подобрать слова
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