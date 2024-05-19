Самый мощный футбольный день мая! Обо всём — на «Чемпионате»

Очень эмоциональный выходной: попрощались с Джикией и Клоппом, увидели кучу голов в РПЛ и поздравили Гвардиолу с титулом. А ещё Ла Лига!

Фу-у-х! Выдохнули? Как вам сегодняшний футбольный денёк? Мы вот такого количества сюжетов и событий, которые уместились всего в каких-то 12 часов, в этом мае не припомним. Наверняка вы могли что-то упустить, поэтому подготовили для вас дайджест.

Жарища в РПЛ: 19 голов в четырёх матчах!

Всё началось в Екатеринбурге. «Урал» проигрывал «Оренбургу» 0:1 и 1:3, но в итоге вырвал ничью! Такие матчи за выживание мы любим.

Дальше – «Спартак» и «Рубин». Это был матч имени Георгия Джикии. Его последняя домашняя игра в «Спартаке». Он вышел с капитанской повязкой, а ушёл под овации трибун и одноклубников. «Спартак» забил три, пропустил уже после ухода капитана один – и победил. А у нас есть несколько важных материалов об этой победе.

Из Москвы – в Ростов-на-Дону. Там, казалось, мы увидим очередной камбэк «Балтики» Сергея Игнашевича, но не случилось. Теперь Калининграду надо ждать осечек «Факела» и «Пари НН» и обыгрывать «Локомотив».

И последнее о российских делах: «Зенит» словно не находился в кризисе, вышел на поле в Грозном и забил пять! Вернее, забил пять Кассьерра – и это историческое достижение. Сейчас у Матео 21 гол в РПЛ в этом сезоне, а у «Зенита» – все шансы на золото. Для этого надо обыграть «Ростов» дома и надеяться на победу «Краснодара» над «Динамо» (тоже дома).

Рекордное золото Гвардиолы и прощание с Клоппом

Теперь в Англию. Здесь главное внимание было к трём матчам: «Сити» с «Вест Хэмом», «Арсенала» с «Эвертоном» и «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном». Чемпионская интрига, или как назвал её коллега Григорий Телингатер – «интрижка», продержалась совсем чуть-чуть. «Сити» буднично обыграл «Вест Хэм» и взял четвёртое золото подряд. Победа «Арсенала» уже ни на что не влияла.

И ещё одно историческое событие. Можно даже прокричать: ИСТОРИЧЕСКОЕ. Последний матч Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Море слёз и море улыбок. Тут тяжело найти какие-то слова. Мы вели прямую трансляцию игры – с нашим корреспондентом Филиппом Кудрявцевым на «Энфилде».

Концерт «Реала» и успех «Сосьедада»

Ну и Испания, конечно. Здесь «Сосьедад» в гостях обыграл «Бетис» в битве за место в Лиге Европы. «Барса» достаточно буднично взяла серебро, а вот в игре «Реала» было шоу с восемью (!) голами и покером (!!) Сёрлота.

Во Франции в борьбе за выживание развернулся настоящий детектив

«Лорьян» сделал всё, чтобы оказаться выше «Метца» и сохраниться в Лиге 1 на следующий сезон: забил пять безответных голов «Клермону» и нивелировал разницу мячей. Но, оказывается, в чемпионате Франции просто невероятной абсурдности регламент. Такое сложное себе представить.