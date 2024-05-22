«Бавария» сильно удивила выбором тренера! Мюнхенцы пошли за легендой «Сити»

«Бавария» и поиск нового тренера уже стали мемом. Томас Тухель покидает клуб, а его место никто не хочет занимать. Кто уже отказал «Баварии»? Набрался солидный список: Хаби Алонсо, Роберто Де Дзерби, Юлиан Нагельсман, Унаи Эмери, Ральф Рангник, Хулен Лопетеги, Оливер Гласнер. Теперь мюнхенцы нашли новую цель. Им стал, внимание… Венсан Компани! Шок? Да.

Как сообщает Фабрицио Романо, руководство «Баварии» обсудило кандидатуру Компани. Отмечается, что в последние дни несколько клубов рассматривали возможность назначения 38-летнего бельгийца главным тренером. И это несмотря на вылет «Бёрнли» из АПЛ. В Венсане, например, заинтересован «Брайтон», оставшийся без Роберто Де Дзерби. Sky Sports добавляет, что «Бавария» видит в Компани специалиста с большим потенциалом. А первые переговоры между сторонами уже состоялись.

Венсан Компани Фото: Jeroen Meuwsen/Getty Images

Тренерская карьера Компани стартовала в 2019-м. Он совмещал её с игрой за «Андерлехт», а с 2020 года окончательно перебрался с поля на скамейку. После двух неплохих сезонов в Бельгии его позвал «Бёрнли». Клуб мечтал избавиться от клейма «дуболомов». А Компани ставил в «Андерлехте» футбол в духе Хосепа Гвардиолы и «Манчестер Сити» (хотя сам не любит эти сравнения). Поэтому выбор пал на Венсана.

Венсан Компани Фото: George Wood/Getty Images

И в первый сезон он вернул «Бёрнли» в АПЛ. Это произошло в красивом стиле. Команда набрала 101 очко за 46 туров, демонстрируя атакующий футбол с высоким прессингом. «Бёрнли» отказался от жёсткости, упора на физическую силу и расчёта на тактику «бей вперёд – игра придёт». «Мог ли я мечтать, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время. Иногда чем быстрее, тем лучше. Это было нелегко. Есть вера в команду, мы знаем, что можем стать ещё сильнее, и у нас захватывающее будущее», – отметил довольный Компани в апреле 2023 года.

Летом «Бёрнли» провёл закупку под АПЛ, потратив € 111 млн. Дебютом команды Компани стала встреча с «Манчестер Сити». «Бордовые» дома разгромно уступили действующему чемпиону – 0:3, но оставили приятное впечатление. Журналист The Guardian Уилл Анвин отметил, что с такой игрой «Бёрнли» точно останется в АПЛ. Но что-то пошло не так. Команда Компани не закрепилась в элите и вылетела в Чемпионшип.

У «Бёрнли» почти не было шансов спастись: одержали всего пять побед за сезон. Класса игроков не хватило, чтобы успешно реализовать проект «мини-«Сити». Однако Венсан никогда не подвергался критике со стороны руководства и болельщиков. Все понимали, что Компани выжимает максимум. Боссы сами хотели видеть атакующую и современную команду. А так быстро трансформироваться из представителя Чемпионшипа в середняка АПЛ с крутым стилем – сложная задача.

Венсан Компани Фото: Adam Davy/Getty Images

Журналист BBC Шамун Хафез удивлён интересом от мюнхенцев: «Если Компани переберётся из «Бёрнли» в «Баварию», это станет одной из самых сенсационных историй лета». Отмечается, что председатель правления «Бёрнли» Алан Пейс после вылета команды из АПЛ заявил, что «полностью верит» в Компани. Сам Венсан никогда не говорил о будущем. Бельгиец – не первый, не второй и даже не пятый выбор «Баварии». Но такой шанс выпадает очень редко. И он слишком хорош, чтобы от него отказаться. Посмотрим, что решат «Бавария» и Компани.