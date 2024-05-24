В каких ещё европейских лигах чемпионы набирают так же мало очков, как в России

Этот сезон РПЛ войдёт в историю как уникальный хотя бы потому, что претенденты на чемпионство потеряли на удивление много очков. В результате будущий обладатель золотых медалей не наберёт после 30 туров даже 60 очков. На сегодняшний день показатели у команд из топ-3 чемпионата России такие:

«Динамо» – 56 очков: в среднем за игру 1,93;

«Зенит» – 54 очка: в среднем за игру 1,86;

«Краснодар» – 53 очка: в среднем за игру 1,82.

Актуальным вопросом на эту тему задалась Зарема Салихова. «Интересно посмотреть статистику, в каких странах ещё такая низкая результативность», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, имея в виду набранные лидерами РПЛ очки. Мы углубились в тему.

Для начала приведём статистику чемпионов топ-10 лиг Европы или лидеров по итогам двухкруговых турниров (в некоторых странах формируются ещё отдельные «чемпионские группы» на втором этапе – их не учитываем для объективности). Можно, конечно, гордиться тем, насколько ровной стала РПЛ с точки зрения сил команд, но в ведущих лигах ничего похожего нет. Везде есть один или несколько лидеров, набирающих намного больше двух очков в среднем за игру.

Сколько набирают лидеры в топ-10 европейских лиг

Англия: «Манчестер Сити» – 2,39 очка;

Испания: «Реал» – 2,54 очка;

Италия: «Интер» – 2,51 очка;

Германия: «Байер» – 2,64 очка;

Франция: «ПСЖ» – 2,23 очка;

Нидерланды: ПСВ – 2,67 очка;

Португалия: «Спортинг» – 2,64 очка;

Бельгия: «Юнион» – 2,33 очка (после двухкругового турнира);

Турция: «Галатасарай» – 2,67 очка;

Шотландия: «Селтик» – 2,36 очка (после двухкругового турнира).

В России в последние годы доминировал «Зенит». Многим это не нравилось, однако теперь мы получили ситуацию, при которой не остальные подтянулись к лидеру, а сам чемпион заметно сдал. Едва ли это плюс для нашего футбола.

Где же ещё лидеры набирают так мало очков, как в чемпионате России? Изучив таблицы всех европейских лиг, мы отыскали несколько похожих примеров. Вот где ещё сильнейшие команды не летят, а скорее ползут к золотым медалям.

Северная Македония: «Струга» – 1,93 очка

Место в рейтинге УЕФА: 50.

В Северной Македонии обладателем золота второй сезон подряд стала «Струга» Фото: ФК «Струга»

Чемпионат Северной Македонии завершился несколько дней назад, и обладателем золота второй сезон подряд (и во второй раз в истории) стала «Струга». Эта команда набрала 64 очка за 33 матча. В среднем – 1,93 за игру, как и у «Динамо» в России. Тем не менее было бы преувеличением сказать, что клуб из Струги доминирует в своей стране. Столько же очков набрал и его главный конкурент «Шкендия», уступившая в борьбе за первое место только по дополнительным показателям – личным встречам. Более того, «Шкендия» потерпела меньше поражений (пять). А вот «Струга» проиграла более четверти всех матчей – девять. Теперь неубедительный чемпион представит Северную Македонию в квалификации Лиги чемпионов.

Черногория: «Дечич» – 1,91 очка

Место в рейтинге УЕФА: 53.

Впервые в своей истории чемпионский титул в Черногории завоевал «Дечич» Фото: ФК «Дечич»

Чемпионат Черногории завершается в ближайший уикенд, но обладатель золота уже известен. Впервые в своей истории чемпионский титул завоевал «Дечич» из города Тузи. Чтобы финишировать на первом месте, этой команде хватило 67 набранных очков в 35 матчах. «Дечич» выиграл только 19 встреч, 10 раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Новый чемпион всего на шесть очков опережает своих преследователей – «Морнар» и сдавшую трофей «Будучность». В следующем сезоне «Дечич», как и «Струга», стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ирландия: «Шелбурн» – 1,88 очка

Место в рейтинге УЕФА: 35.

Чемпионат Ирландии проводится по системе «весна-осень» Фото: ФК «Шелбурн»

Чемпионат Ирландии проводится по системе «весна-осень», так что в этой стране борьба за первое место в самом разгаре. Пройдена только половина дистанции. Лидирует «Шелбурн», набравший 34 очка за 18 туров. Команда выиграла лишь 50% матчей – девять. Ещё семь раз сыграла вничью и дважды уступила. Любопытно, что главный преследователь «Шелбурна» представляет… Северную Ирландию. «Дерри Сити» всего в четырех очках от «Шелбурна». А на третьем месте с отставанием в шесть очков идёт действующий чемпион «Шэмрок Роверс», который в июле выступит от Ирландии в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Казахстан: «Актобе» – 1,87 очка

Место в рейтинге УЕФА: 33.

В чемпионате Казахстана тоже всё самое интересное впереди Фото: ФК «Актобе»

В чемпионате Казахстана тоже всё самое интересное впереди – турнир стартовал в марте, а завершится в ноябре. После восьми туров первое место делят «Актобе» (эту команду с нынешнего сезона возглавляет экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфёнов) и «Елимай». Оба лидера набрали по 15 очков. У «Актобе» и «Елимая» по четыре победы, три ничьих и одному поражению. Столько же очков имеет и «Кайрат», но за девять матчей. К слову, действующий чемпион «Ордабасы», который летом сыграет в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, пока только пятый.

Польша: «Ягеллония» – 1,81 очка

Место в рейтинге УЕФА: 20.

«Ягеллония» и «Шлёнск» в ближайший уикенд определят, кто возьмёт трофей Фото: ФК «Ягеллония»

Чемпионат Польши – сильнейших из тех, где лучшая команда страны не намного впереди остальных. Там очень горячая борьба за золотые медали, напоминающая ситуацию в РПЛ. За тур до финиша два лидера «Ягеллония» и «Шлёнск» имеют одинаковое количество очков: по 60 после 33 матчей. Обе команды одержали по 17 побед при девяти ничьих и семи поражениях. «Ягеллония» впереди по дополнительным показателям. На четыре очка отстаёт «Легия», которая на финише всё же выпала из чемпионской гонки. «Ягеллония» и «Шлёнск» в ближайший уикенд определят, кто возьмёт титул и летом стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Албания: «Эгнатия» – 1,75 очка

Место в рейтинге УЕФА: 47.

Летом 2024 года вымучившего золото чемпиона Албании ждёт первый раунд квалификации Лиги чемпионов Фото: ФК «Эгнатия»

Чемпионат Албании – самый оригинальный. Он завершается плей-офф, «финалом четырёх». До этого по итогам четырёхкругового турнира наибольшее количество очков набрали «Эгнатия» и действующий чемпион «Партизани»: по 63 в 36 турах. «Эгнатия» одержала 18 побед при девяти ничьих и девяти поражениях (то есть выиграла лишь половину матчей) и опередила конкурента по дополнительным показателям. К слову, год назад сам «Партизани» стал обладателем титула при равенстве очков с «Тираной» за счёт личных встреч. Тогда «финала четырёх» не было. Летом 2024 года вымучившего золото чемпиона Албании ждёт первый раунд квалификации Лиги чемпионов.