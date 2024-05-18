9 случаев, когда команды финишировали с равенством по очкам. В РПЛ такое было уже трижды!

Развязка в Российской Премьер-Лиге намечается грандиозная. За два тура до финала «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разделяют всего лишь три очка. Если все эти команды после 30 туров поравняются, вселенная наверняка схлопнется. Или нет?

На самом деле с сезона-1992/1993 три команды действительно никогда не делили первое место. Зато случаев с двумя равными конкурентами, если брать топ-5 чемпионатов плюс РПЛ, хватало. О них и рассказываем.

«Барселона» и «Депортиво», Ла Лига, сезон-1993/1994

«Барселона» и «Депортиво», Ла Лига, сезон-1993/1994 Фото: Getty Images

«Барса» Ромарио и Христо Стоичкова под руководством Йохана Круиффа и «СуперДепор» Арсенио Иглесиаса с бразильцами Донато и Бебето шли рядом по ходу всего турнира. Причём, скорее, не из-за собственной крутости, а из-за слабости конкурентов: с тех пор только в одном сезоне (кстати, следующем) чемпион («Реал») набирал меньше 69 очков. А «Барселона» и «Депортиво» накопили лишь по 56.

В последнем туре развернулась настоящая драма. «Депор» был впереди на одно очко. Обыгрывай «Валенсию» — и становись чемпионом. В первом тайме никто не забил, зато в параллельном матче «Севилья» выносила в гостях «Барсу» (2:1). Правда, дальше каталонцы взбодрились и довели дело до разгрома (5:2). А вот «Депортиво» подкачал. Удалось заработать 11-метровый в добавленное время. Штатный пенальтист Бебето уже сидел на скамейке. К мячу подошёл Мирослав Джукич — и не забил. По дополнительным показателям чемпионство уплыло в Каталонию. Занавес.

«Спартак» и «Алания», чемпионат России, сезон-1996

«Спартак» и «Алания», чемпионат России, сезон-1996 Фото: РИА Новости

Вероятно, крутейший российский сезон в плане интриги. За четыре тура до финиша в диапазоне трёх очков были сразу пять конкурентов: впереди шли «Ротор» и «Алания» (по 63 балла), чуть сзади пристроились «Спартак» (62), «Динамо» (61) и ЦСКА (60). И лидеры были реально на ходу: если сейчас «Динамо» выиграло 15 матчей из 28, тогда волгоградцы и владикавказцы зацепили по 19 побед за 30 попыток.

В итоге к финишу с 72 очками докатили «Алания» Валерия Газзаева и «Спартак» Георгия Ярцева. Дополнительные показатели круче были у первых, тем не менее их подсчёту предпочли «золотой» матч. Илья Цымбаларь и Андрей Тихонов к 84-й минуте обеспечили красно-белым комфортный задел. Анатолий Канищев один мяч отыграл, и всё же действующий чемпион до камбэка не дотянулся. Титул вновь уехал к спартаковцам (как выяснилось, ещё на целых пять лет) и во Владикавказ с тех пор не возвращался.

«Ланс» и «Метц», Лига 1, сезон-1997/1998

«Ланс» и «Метц», Лига 1, сезон-1997/1998 Фото: Getty Images

После 5-го тура кроваво-золотые набрали восемь очков, тогда как «Метц» выбил максимум. На экваторе сезона ситуация не слишком-то изменилась: лидер был прежним, а «Ланс» шёл шестым и был позади на шесть очков. Помогли осечки конкурентов: «Метц», «Марсель», «Монако», «Бордо», «ПСЖ» — ошибались все, пока команда Даниэля Леклера с забивным Анто Дробняком и будущим ливерпульцем Владимиром Шмицером штамповала победы.

Семь выносов на финише, и вот «Ланс» уже первый за тур до финала. Чтобы забрать золото под цвет формы, нужно было не уступить «Осеру». Задачу-минимум выполнили: хоть и пропустили в первом тайме, во втором Йоан Ляшор оформил чемпионский гол. Конкурент параллельно убрал «Лион» (1:0) и догнал конкурента, однако по личным встречам был хуже. Многие из того состава остались в «Лансе» и в 2002 году едва не повторили сказку, но в последнем туре уступили будущему гегемону «Лиону» и пропустили его на трон.

«Бавария» и «Байер», Бундеслига, сезон-1999/2000

«Бавария» и «Байер», Бундеслига, сезон-1999/2000 Фото: Martin Rose/Getty Images

Тот сезон был юбилейным, 100-м со дня основания «Баварии». Провал в чемпионате стал бы настоящим позором, и его мюнхенцы не допустили. Хотя были максимально близки к этому. И дело даже не в собственных ошибках, а в крутости «Байера». Леверкузенцы оказались сильнее в личной встрече 2-го тура и планомерно шли к первому золоту после двух недавних серебряных медалей. Даже несмотря на ответное унижение от баварцев (1:4).

В решающий момент нужно было всего-навсего увезти ничейку с выезда к середняковому «Унтерхакингу». Не получилось. Сперва Михаэль Баллак поразил собственные ворота, а затем «Байер» угостили и вторым голом. «Бавария» же вонзила «Вердеру» трёшку уже к 16-й минуте и воспользовалась подарком (3:1). Оливер Кан, Мехмет Шолль, Джоване Элбер и другие легенды отпраздновали салатницу только лишь из-за лучшей разницы мячей. А парни Кристофа Даума укрепили статус «Неверкузена», которой разрушить получится лишь 24 года спустя.

«Локомотив» и ЦСКА, РПЛ, сезон-2002

«Локомотив» и ЦСКА, РПЛ, сезон-2002 Фото: РИА Новости

Ещё одна «золотая» встреча с участием команды Валерия Газзаева при равенстве очков, хотя по дополнительным показателям она стала бы лучшей. «Вообще-то, чемпионат, а точнее, его основная часть, закончился. У ЦСКА больше всех голов и побед, но предстоит играть ещё один матч», — раздражённо отмечал тренер. Однако в последних пяти турах что армейцы, что железнодорожники выдали по пять побед — никаких поддавков, как в нынешнем розыгрыше. Так что решение выяснить всё в личной рубке казалось логичным.

Исход уже на седьмой минуте дальним ударом решил Дмитрий Лоськов. Других голов так и не подвезли: «Локо» с Сергеем Овчинниковым, его тёзкой Игнашевичем, Вадимом Евсеевым, Дмитрием Сенниковым и Олегом Пашининым пропустил за 30 туров всего 14 мячей, надёжно отыграв и в решающем матче. И завоевал первое в истории чемпионство. ЦСКА же пришлось ждать титула ещё год.

ЦСКА и «Спартак», РПЛ, сезон-2006

ЦСКА и «Спартак», РПЛ, сезон-2006 Фото: РИА Новости

Здесь совсем коротко, ведь это единственное соперничество в нашем списке, где всё было ясно уже перед финальным туром. Исход зависел от количества побед, и ЦСКА завладел заметным преимуществом — 17 против 14. Несмотря на то что в таблице разницу оформили небольшую.

Равенство по очкам получилось из-за немотивированных армейцев в последнем матче — они непринуждённо уступили братскому португало-бразильскому «Динамо» с 14-го места (1:2). Победа «Спартака» над «Крыльями» (1:0) принесла красно-белым лишь моральное удовлетворение, а титул сохранили Даниэл Карвальо, Вагнер Лав, Жо и другие их одноклубники.

«Реал» и «Барселона», Ла Лига, сезон-2006/2007

«Реал» и «Барселона», Ла Лига, сезон-2006/2007 Фото: Denis Doyle/Getty Images

По итогам того сезона «Реал» уволил главного тренера. Но не из-за упущенного чемпионства — его он как раз забрал. Просто Фабио Капелло поставил команде привычный для себя оборонительный футбол. Это одновременно дало результат и вызвало отвращение у жаждущих яркой игры боссов клуба. Прагматичный стиль дона Фабио вгонял в тоску и приносил результат. А для искренней радости совпасть должны были оба фактора.

После 30 туров «Барселона» Франка Райкарда с Деку, Роналдиньо, Это'О и юным Месси опережала «Реал» на пять очков. И неудивительно, ведь команда Каннаваро, Диарра, ван Нистелроя и Робиньо позволила себе отрезок с одной победой в семи матчах. Но затем собралась и сравнялась с конкурентом по очкам. В финальном туре состоялся камбэк с «Мальоркой» (3:1), и мадридцы из-за преимущества по личным встречам в юбилейный, 30-й раз стали чемпионами. Спасибо феноменальному финишу с семью победами и одной ничьей.

«Ман Сити» и «Ман Юнайтед», АПЛ, сезон-2011/2012

«Ман Сити» и «Ман Юнайтед», АПЛ, сезон-2011/2012 Фото: Michael Regan/Getty Images

Вероятно, легендарнейший сезон в истории АПЛ. Его исход решился только в добавленное время последнего тура! После 32 матчей «Юнайтед» позднего сэра Алекса с Эвра, Кэрриком и Руни опережал «Сити» Роберто Манчини с Клиши, Туре и Агуэро на восемь очков. «Я никогда не делал ставок, но, если бы меня спросили, посоветовал бы ставить на «МЮ». Мы хотим достойно завершить сезон, однако чемпионская гонка закончена», — сокрушался итальянский тренер.

Возможно, так Манчини просто усыплял бдительность соперника, потому что «Сити» взял на финише максимум. «Юнайтед» в то же время допустил два поражения и ничью. До 90+2-й минуты матча «Сити» с «КПР» золото доставалось парням сэра Алекса, пока Джеко и Агуэро не превратили 1:2 в 3:2. «Манчестер Сити» благодаря лучшей разнице голов оформил первое за 44 года чемпионство — и в каком драматичном стиле! В следующем году «МЮ» взял убедительный реванш, и Фергюсон ушёл победителем. С тех пор команда так и не становилась лучшей в Англии.

«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, сезон-2022/2023

«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, сезон-2022/2023 Фото: Lars Baron/Getty Images

Самый свежий пример. И наиболее грустный для тех, кто устал от гегемонии «Баварии». Мюнхенцы уверенно шли к 11-му подряд чемпионству и к 16-му туру «везли» четыре очка внезапному «Фрайбургу». Остальные были ещё дальше. «Боруссия» из Дортмунда — так вообще на расстоянии девяти очков. Всё изменила крутейшая серия из девяти побед и одной ничьей. Благодаря ей «шмели» взлетели на первое место! Тем не менее сложнее оказалось не попасть туда, а удержать позицию.

Поражение от «Баварии» (2:4), пара необязательных ничьих — сделать победный ход стабильным не удалось. Несмотря на это, перед финальным туром всё было в руках «Боруссии». Побеждай дома немотивированного середняка «Майнц» — и дело сделано. Вот только Аллер не забил с пенальти, и к 25-й минуте его команда «горела» 0:2. В компенсированное время удалось сравнять счёт. Это принесло лишь равенство по очкам — мюнхенцы в параллельном матче закатили победный «Кёльну» на 89-й минуте и оказались выше благодаря лучшей разнице мячей. «Марко Ройс, мой любимый марко Ройс. Он снова не чемпион Германии», — слова Романа Нагучева в тот вечер отозвались болью у многих.