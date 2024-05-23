Россиянин — лучший бомбардир в Дании! Онугха опережает даже участников Лиги чемпионов

Российский легионер близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром достаточно сильной европейской лиги по итогам сезона-2023/2024. Герман Онугха лидирует в гонке снайперов чемпионата Дании. Помните такого – экс-нападающего «Краснодара», «Тамбова», «Крыльев Советов» и «Рубина»?

Чемпионат Дании, конечно, далёк от топ-5 лиг Европы, тем не менее находится на достаточно высоком 14-м месте в рейтинге УЕФА. Выше, например, чем норвежский, израильский, греческий или шведский. А в Лиге чемпионов нынешнего сезона пошумел местный гранд «Копенгаген»: вышел в плей-офф со второго места из группы с «Баварией», «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед».

К слову, сейчас «Копенгаген», несмотря на все свои достижения в Европе, проигрывает «золотую» гонку в Дании «Брондбю» и «Мидтьюлланну». За тур до финиша отстаёт на четыре очка. Даже у лидеров местной Суперлиги по пять-восемь поражений за сезон – это доказывает, что её средний уровень высок.

Онугха выступает за «Вайле», который решал в нынешнем сезоне совсем другие задачи – боролся за выживание. Вообще, у чемпионата Дании интересная структура. На первом этапе 12 участников Суперлиги проводят двухкруговой турнир, а после этого делятся на две группы. Шесть сильнейших клубов продолжают борьбу за чемпионство и места в еврокубках, а шесть слабейших – за выживание. При этом лучшая команда «нечемпионской» группы попадает в плей-офф за путёвку в Лигу конференций. «Вайле» за тур до финиша занимает третье место во второй группе (иными словами, девятое во всей лиге), но всего на два очка отстаёт от лидера «Раннерс». А вот выбывание из элиты команде Онугхи уже не грозит: «Вайле» оторвался на четыре очка от зоны вылета.

Герман Онугха Фото: Imago/TASS

Герман на первом этапе положил семь мячей в 22 матчах, а на втором и вовсе забивает как машина. Россиянин поражает ворота соперников на протяжении семи туров подряд в апреле и мае. В минувший уикенд оформил дубль во встрече с «Видовре» (2:0) и стал единоличным лидером в гонке бомбардиров. Теперь у Онугхи 15 голов за 30 матчей, причём все с игры, тогда как некоторые конкуренты нашего легионера отличаются с пенальти.

Один из преследователей Онугхи – Андри Гудьонсен из «Люнгбю», у которого 13 голов. Это сын легендарного экс-нападающего сборной Исландии, «Челси» и «Барселоны» Эйдура Гудьонсена. Сам 22-летний Андри выступает за национальную команду с 2021 года, забил шесть мячей в 22 матчах. В том числе два в квалификации Евро-2024.

Андри Гудьонсен Фото: Imago/TASS

Среди других конкурентов Германа тоже есть игроки национальных команд. Николай Валлюс из «Брондбю» (13 голов) дебютировал в сборной Дании в прошлом году, Чхо Кю Сун из «Мидтьюлланна» (12 голов) выступает за Южную Корею, а Франкулину Джу из «Мидтьюлланна» (10 голов) – за Гвинею-Бисау. Известная фигура и Мохамед Эльюнусси (девять голов) из «Копенгагена» – это игрок сборной Норвегии.

Онугху можно назвать самым разносторонним из бомбардиров чемпионата Дании, так как его голы распределились почти поровну в трёх разных категориях – после ударов головой (6), правой ногой (5) и левой (4). Реализация Германом моментов составляет 22%, по данным Sofascore. Из топ-10 снайперов лиги только у двоих она чуть-чуть лучше.

По статистике ударов Онугха на четвёртом месте в лиге – 68. А вот по попаданиям в створ он первый – 39. В своей команде россиянин также входит в топ-3 по количеству выигранных единоборств (130), четвёртый по передачам под удар и созданным голевым моментам.

Для Онугхи это второй заход в «Вайле». Первый был в феврале 2021 года, когда датский клуб арендовал Германа после самого яркого для нападающего отрезка в РПЛ в «Тамбове» (шесть голов в 13 матчах). Тогда «Вайле» воспользовался опцией выкупа игрока у «Краснодара», заплатив летом 2021-го, по данным Transfermarkt, € 600 тыс. Но получив права на россиянина, датчане тут же отправили Онугху на правах аренды в Самару, затем в Казань и потом в Израиль. В январе 2023 года Герман вернулся в «Вайле», перезагрузился после трёх не слишком удачных аренд и раззабивался в новом сезоне.

Онугха раскрылся в «Вайле» под руководством хорватского тренера Ивана Прелеца – молодого 36-летнего специалиста, который до переезда в Данию трудился в системе загребского «Динамо». Либо Герман нашёл своего тренера, либо просто созрел и вышел на пик карьеры к 27 годам. Может быть, всё вместе помогло форварду настолько сильно прогрессировать.

Прелец, видимо, использует и кнут, и пряник в работе с Онугхой. Несколько дней назад после матча с «Люнгбю», который гарантировал «Вайле» сохранение места в элите (победный мяч забил россиянин), хорват ответил на вопрос о своей работе с нашим легионером:

«С Германом непросто иметь дело как с игроком, у него были взлёты и падения. Но мы создали определённую среду и такие взаимоотношения, которые заставляют понять, что игрок не может быть выше команды. Даже если это Онугха. Если ты играешь на себя, то ты играешь против команды и ничего не выигрываешь. Если играешь для команды – побеждаешь. Герман сейчас ставит команду выше себя, и он извлекает выгоду из этого. Мы счастливы за него».

Сам Онугха, комментируя свою шестиматчевую результативную серию, говорит «мы», а не «я».

Герман Онугха нападающий «Вайле» «Это мы забили эти голы, наша команда — потому что без неё я ничего не смогу сделать. Партнёры верят в меня и доверяют мне. Они дали мне много голов. У нас хорошая атмосфера и такое чувство единства. Мы поддерживаем друг друга на тренировках и в матчах, даже когда дела идут плохо. Усердно работаем — это ключ к успеху. Если я стану лучшим бомбардиром, это прекрасно. Но главное — мы побеждаем».

Онугха в этом чемпионате Дании забивал и «Копенгагену», и «Мидтьюлланну». Вполне возможно, что после такого классного сезона россиянин заинтересует топов местной лиги. Наверняка будут у уроженца Москвы и предложения из РПЛ.