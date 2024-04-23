Как неожиданные чемпионы проводили следующий сезон. «Байеру» стоит напрячься

Недавно «Байер» наконец-то заполучил золотые медали и с размаха ворвался в список самых неожиданных чемпионов XXI века: с «Лестером»-2016, «Монако»-2017 и так далее. Их триумфы прекрасно помнят. Но что с ними стало в следующем после сенсационного титула сезоне?

Закрепить успех удавалось мало кому. Возможно, получится у леверкузенцев. Тем более уходить не планирует Хаби Алонсо. А пока вспомним, как такие команды-сенсации проводили защиту звания лучшей команды страны.

«Вердер»

Бундеслига-2003/2004 — первое место

Бундеслига-2004/2005 — третье место.

Помните забивного толстячка Аилтона? Бразилец первым со времён блиставшего в 1980-е Карл-Хайнца Румменигге наколотил 28 голов в Бундеслиге и помог бременцам забрать их четвёртый чемпионский титул вместе с Кубком Германии. Монструозная «Бавария» с Оливером Каном, Михаэлем Баллаком и Роем Макаем осталась не у дел с шестиочковым отставанием.

Аилтона и другого лидера команды сербского защитника Младена Крстаича моментально увёл «Шальке». В следующем году «горняки» как раз и опередили «Вердер». А серебряная салатница ожидаемо вернулась в Мюнхен. Но бременцы не скатились и не вываливались из топ-3 вплоть до сезона-2008/2009, регулярно доходя до поздних стадий еврокубков.

Аилтон Фото: Kurt Vinion /Getty Images

«Штутгарт»

Бундеслига-2006/2007 — первое место

Бундеслига-2007/2008 — шестое место.

Самым удивительным в тот год было даже не чемпионство швабов, а отсутствие в тройке лидеров «Баварии». Мюнхенцы захандрили, и их слабостью воспользовались «Шальке» со «Штутгартом». С перевесом в два очка успешнее оказались вторые. В команде не было прям мегазвёзд, хотя известных имён хватало: Тимо Хильдебранд, будущие защитники РПЛ Фернанду Мейра («Зенит») и Сердар Таски («Спартак»), Сами Хедира и Марио Гомес.

Сезоном позже этим парням удалось стать только шестыми. Причём в первых 10 турах «Штутгарт» проиграл аж шесть раз при трёх победах, фактически сложив чемпионские полномочия уже в октябре. Да и в ЛЧ он стал последним в группе с «Барселоной», «Лионом» и «Рейнджерс». Фиаско, что тут скажешь.

Марио Гомес Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

«Вольфсбург»

Бундеслига-2008/2009 — первое место

Бундеслига-2009/2010 — восьмое место.

После триумфа швабов титул вернули мюнхенцы. Ненадолго, потому что в следующем году салатница впервые в истории уплыла к «Вольфсбургу». Причём вплоть до 26-го тура клуб шёл в середине таблицы, а уже потом как матёрый лыжник спуртанул вверх. Атакующая тройка Эдин Джеко — Графите — Звездан Мисимович до сих пор остаётся одной из лучших в истории Бундеслиги: третий раздавал блестящие ассисты первым двум.

В следующем году магия перестала работать, хоть главные топы команду и не покинули. Особенно больно «волкам» было с ноября по февраль, когда они не побеждали в Бундеслиге на протяжении 10 матчей. Плюс уступили в ЛЧ ЦСКА и отдали россиянам путёвку в плей-офф. Не самый крутой сценарий, правда?

Эдин Джеко и Графите Фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

«Валенсия»

Примера-2001/2002 — первое место

Примера-2002/2003 — пятое место

Примера-2003/2004 — первое место

Примера-2004/2005 — седьмое место.

Валенсийцы сперва как следует пошумели в ЛЧ, дважды подряд добравшись до финала. А потом принялись уничтожать соперников и в родном чемпионате, с перерывом в год оформив два чемпионства. Сантьяго Каньисарес, Пабло Аймар, Роберто Айяла, Карлос Марчена и многие другие уникумы под руководством молодого и амбициозного Рафы Бенитеса — мечта, а не команда.

Защитить звание лучшего клуба Испании оба раза не получилось, так что график с местами в Примере валенсийцев похож на американские горки. Но главный их итог — два трофея. К тому же в сезоне-2003/2004 «Валенсия» зацепила ещё и Кубок УЕФА. С тех пор выше третьего места «летучие мыши» не взлетали.

Сантьяго Каньисарес Фото: Clive Brunskill /Allsport

«Атлетико»

Примера-2013/2014 — первое место

Примера-2014/2015 — третье место.

Да, «матрасники» были и остаются мощным коллективом. Но их чемпионство всё равно стало настоящим шоком. А как иначе, когда в соперниках «Реал» и «Барселона» с праймовыми Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Казалось, опередить их попросту невозможно. Парни Диего Симеоне считали иначе: молодой Тибо Куртуа, человек-стена Диего Годин, убойнейшая полузащита с Коке, Габи и Раулем Гарсией, Диего Коста и Давид Вилья в нападении — легендарный ростер.

Вновь стать чемпионом у «Атлетико» получилось только семь лет спустя. Тем не менее из тройки лидеров клуб выпадал за последние 11 лет только раз. Второй, судя по всему, случится по итогам нынешнего розыгрыша. Если, конечно, «Жирона» окончательно не сдуется.

«Атлетико» — чемпион Испании 2014 года Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency/Getty Images

«Бордо»

Лига 1 — 2008/2009 — первое место

Лига 1 — 2009/2010 — шестое место.

Семь раз подряд лучшим во Франции становился «Лион»-гегемон. А потом он подсдулся, и на трон ко всеобщему удивлению залезли жирондинцы. Ещё не мемная пара нападающих Фернандо Кавенаги — Маруан Шамах, на тот момент безумно перспективный Йоанн Гуркюфф, будущий футболист «МЮ» и «Анжи» Габриэль Обертан, тренер-новичок Лоран Блан. В этих ребят мало кто верил. А они не только стали чемпионами Франции, но и взяли Кубок лиги.

Развить успех в Лиге 1 не вышло только из-за ужасной второй половины сезона: после 24 туров «Бордо» уверенно лидировал, но в оставшихся 14 победить получилось лишь трижды. Зато клуб порадовал в ЛЧ: взял 16 очков в группе с «Баварией», «Ювентусом» и «Маккаби», в итоге дойдя до 1/4 финала.

Йоанн Гуркюфф Фото: Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images

«Монпелье»

Лига 1 — 2011/2012 — первое место

Лига 1 — 2012/2013 — девятое место.

«Монпелье» стал чемпионом на второй год пребывания в Лиге 1. Представьте вот, что РПЛ в следующем году выиграет «Балтика». Что-то на уровне фантастики, правда? У команды Рене Жирара получилось. Лучший бомбардир чемпионата Оливье Жиру с 21 голом, Мапу Янга-Мбива, Юнес Беланда, в будущем лидер «Краснодара» Реми Кабелла — прости, «ПСЖ», они оказались круче твоих звёзд.

Жиру ушёл в «Арсенал», Мапу — в «Ньюкасл». И с тех пор «Монпелье» — неизменный середняк. Забавно, что в группе ЛЧ «Монпелье» встретился как раз с «канонирами». Ещё там были «Олимпиакос» и «Шальке». Итог для французов — два очка и последнее место.

«Монпелье» выиграл чемпионат Франции в 2012 году Фото: Getty Images

«Монако»

Лига 1 — 2016/2017 — первое место

Лига 1 — 2017/2018 — второе место.

То была настоящая доминация. Монегаски набрали 95 очков — столько практически никогда не набирает в чемпионские годы даже «ПСЖ». 18-летний Килиан Мбаппе, по-прежнему шикарный Радамель Фалькао, Фабиньо, Жоау Моутинью, Бернарду Силва, пока не скатившийся Тьемуэ Бакайоко и далее-далее-далее. Перечислять звёзд той команды можно долго. Она и в ЛЧ жару дала, добравшись до полуфинала.

Разумеется, боссы «Монако» устроили распродажу. Всё-таки клуб куда больше ориентирован на выгоду, а не на результат, как коллеги из Парижа. Постчемпионский сезон он по инерции докатил вторым, а потом едва не вылетел — занял 17-е место. Спустя же несколько лет монегаски вновь оказались в топе.

«Монако» — чемпион Франции 2017 года Фото: Jean Catuffe/Getty Images

«Лилль»

Лига 1 — 2020/2021 — первое место

Лига 1 — 2021/2022 — 10-е место.

«Доги» с Эденом Азаром и Йоаном Кабаем становились чемпионами и в сезоне-2010/2011, но тогда «Лион» уже сдулся, а «ПСЖ» ещё не стал слишком силён. Золото 10 лет спустя — совсем другое дело.

Парижане уже обладали убойным ростером. Тем не менее поймали спад и сменили тренера, в то время как «Лилль» с Миком Меньяном (ныне в «Милане»), Свеном Ботманом («Ньюкасл»), Ренату Саншешем («Рома»), Рейнилду («Атлетико») и другими крутыми парнями вплотную подобрался к медалям. Борьба шла до последнего тура и закончилась с преимуществом в один балл.

На продажах «доги» выручили € 79 млн. И стали середняками. Тем не менее им повезло попасть в равную группу ЛЧ с «Зальцбургом», «Севильей» и «Вольфсбургом» и занять там первое место. И следом вылететь в 1/8 финала от «Челси».

«Лилль» — чемпион Франции 2021 года Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

«Рубин»

РПЛ-2008 — первое место

РПЛ-2009 — первое место.

Единственный клуб из нашего списка, защитивший титул! В золотые медали казанцев начали верить только под конец чемпионата, когда стало окончательно ясно — фавориты из Москвы и Петербурга «Рубину» не конкуренты. Против оборонительного футбола Курбана Бердыева приёма ни у кого не было. Да и футболисты у него были что надо: Сергей Рыжиков, Роман Шаронов, Сергей Семак, Сергей Ребров, Кристиан Нобоа и многие другие. Всех не отметишь.

«Рубин» легчайше оформил и ещё одно золото — с восьмиочковым отрывом от «Спартака». А в ЛЧ случился тот самый выезд к «Барселоне». Победный и легендарный. В следующие годы казанцы уже не были столь же сильны. Но такую планку покорить не так-то уж и просто.

«Рубин» защитил титул в 2009-м Фото: РИА Новости

«Лестер»

АПЛ-2015/2016 — первое место

АПЛ-2016/2017 — 12-е место.

«Рубин», «Монако» и «Валенсия» — это, конечно, замечательно. Однако главная сказка — всё равно лестерская. Из-за невиданной конкуренции. Все топ-клубы попали в кризис, а проводивший второй год в АПЛ «Лестер» вовремя расцвёл. Каспер Шмейхель, Н’Голо Канте, Рияд Марез, Джейми Варди — про этих ребят мало кто знал, и они доказали, что напрасно. 10 очков отрыва от «Арсенала» — в тот год у «канониров» был лучший шанс вернуть золото. Но тут невовремя вылезли какие-то ноунеймы и лишили соперников радости.

«Лестер» — победитель АПЛ 2016 года Фото: Michael Regan/Getty Images

Разумеется, больше подобных вольностей аутсайдерам никто не позволял. «Лестер» из лидеров потерял только Канте, но уже не мог бороться за титул. И даже уволил в феврале из-за «потерянной раздевалки» тренера-чемпиона Клаудио Раньери. Да, удалось выйти в четвертьфинал ЛЧ, тем не менее клуб стал середняком, а в прошлом году даже вылетел. Финал у этой сказки грустный.