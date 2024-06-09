«Мне тоже реально попасть в сборную». Воспитанник «Зенита» — один из героев Кубка России

«Химки» предсказуемо выиграли Первую лигу и прекрасно выступили в Кубке России. За шесть матчей в турнире красно-чёрные не пропустили ни одного мяча с игры (!) и попутно выдали главную сенсацию розыгрыша. Поражение в Подмосковье стоило работы в «Краснодаре» Владимиру Ивичу. Химчане таким образом поспособствовали самой странной отставке сезона в РПЛ. А главным героем того матча стал вратарь Обухов, совершивший несколько эффектных сейвов и сохранивший один ноль на табло.

После решения подмосковным клубом глобальной задачи на сезон мы обстоятельно поговорили с Игорем.

Сейчас расскажем:

— «Химки» вышли в РПЛ с первого места. Какие эмоции испытал после решения задачи?

— Для нас было принципиально важно выиграть Первую лигу и оставить приятные впечатления от выступления в чемпионате. Мы знали, к чему идём и чего хотим. Поэтому эмоции были спокойные. Теперь самое главное – как можно качественнее подготовиться к следующему сезону на сборах. Я уверен, что мы сможем показать себя в РПЛ с наилучшей стороны.

— Придя в команду прошлым летом, был уверен, что «Химки» сразу же выйдут в РПЛ, учитывая подбор игроков?

— На 100% трудно быть в чём-то уверенным, но я не сомневался, что мы сделаем всё возможное для решения задачи. Постепенно мы шли к своей цели и её добились.

— Какие личные цели ставишь на следующий сезон в РПЛ?

— Моя личная цель — принести как можно больше пользы команде. Что-то другое раскрывать будет неуместно. Но хочется показать себя с лучшей стороны, а для этого нужно работать и доказывать свою состоятельность. А сезон всё расставит на свои места.

Как Обухов оказался в «Зените» и выходил в нападение за вторую команду

— Давай с самого начала. Как ты вообще попал в футбол?

— Отец, как и старший брат, больше увлекались хоккеем, поэтому особых проблем с выбором спорта для меня, по мнению родителей, не было. Но я сразу хотел заниматься футболом. Семья не стала возражать.

— Сразу встал в ворота или начинал полевым игроком?

— Думаю, тут было как у всех. Сначала хочешь играть в поле, стать нападающим, забивать голы. Я тоже изначально пробовал себя в этой роли, но затем пришлось встать в рамку. У нас перед турниром сломался основной вратарь. Мне предложили попробовать себя в воротах, и я плавно сменил амплуа. Отнёсся к этому спокойно. Всё, что ни делается, — к лучшему. Я только рад, что так сложились обстоятельства.

— Кто-то из первых одноклубников дорос до большого футбола?

— На профессиональном уровне из нашей «Московской заставы» заиграл только я.

— Как оказался в «Зените»?

— На зимнем турнире школы «Смена» меня заметил тренер вратарей Сергей Чижевский. Он сначала пригласил на вратарские тренировки «Смены», а потом плавно стал подключать к команде 1996 года рождения. «Смена» относилась к системе «Зенита», и многие её выпускники потом переходили в молодёжку клуба. Это была лучшая футбольная школа города.

Единственная проблема заключалась в том, что мы жили на юге города, а школа расположена на севере. Около полутора часов я тратил только на дорогу. Но семья всегда была рядом, маленьким меня родители возили на тренировки.

Игорь Обухов Фото: fc-zenit.ru

— Раз прошёл через все юношеские и молодёжные команды «Зенита», значит, в тебя верили?

— Я действительно прошёл через все стадии академии, начиная от юношеской команды 1996 года и заканчивая основой. Хотя за первую команду поиграл только в контрольных матчах на сборах.

— Зато поиграл в юношеском аналоге Лиги чемпионов за молодёжку «Зенита». Серьёзный уровень?

— Антураж Лиги чемпионов можно прочувствовать, только когда слышишь гимн этого турнира и видишь полный стадион. Да и скорости в главной команде совсем другие. Не могу сказать, что игра в юношеской Лиге чемпионов — это сверхуровень.

— А класс наших и иностранных футболистов по юношам отличался?

— Когда мне было 16-17 лет, мы ездили на турниры в Голландию. Интересно было посмотреть на уровень ведущих школ Европы. Но я не могу сказать, что они были намного сильнее нас. Где-то они нас превосходили, а где-то — мы их. Мы всегда показывали достойный футбол. Нельзя сказать, что между нами и ними была какая-то пропасть или провал.

Когда едешь на такой турнир в другую страну, ты хочешь показать себя. Мне всегда было интересно посмотреть на вратарей моего года из «Ювентуса», «Милана», «Реала», «Ливерпуля», «Аякса». Мы тогда конкурировали с Максимом Рудаковым, и каждый из нас спокойно мог взять приз лучшего вратаря турнира.

— Ты был в заявке сборной России до 17 лет на чемпионате мира в ОАЭ. Полезный опыт?

— Гораздо больше опыта приобретаешь, принимая участие в таком турнире. К сожалению, мне не удалось сыграть в Эмиратах. Обидно, что не удалось дойти до полуфинала турнира — допустили осечку с бразильцами. Команда-то у нас был очень хорошая, не зря становилась чемпионом Европы. Такой опыт тоже полезен. Всегда приятно, когда тебя вызывают защищать честь России. Мне тоже хотелось сделать максимум для команды и страны.

Каким был юный Головин

— В ту сборную входили Головин, Баринов, Обляков, Миранчук, Митрюшкин, Чернов, Жемалетдинов, Кучаев, Максименко. Уже тогда было видно, что эти ребята достигнут высокого уровня?

— Они в любом случае молодцы. Я рад за них, что они смогли выйти на более высокий уровень. Но заранее тяжело было предугадать, что они станут классными игроками. Карьеры футболистов складываются по-разному. Все думают, что стрельнут и добьются больших высот, но на профессиональном уровне многие теряются. Эти же ребята не затерялись и держали марку, стараясь развиваться и двигаться вперёд. Думаю, что они могут ещё поднять свой уровень.

— Головин выделялся на общем фоне?

— Я знал, что он хороший, квалифицированный футболист. Головин уже добился многого и добьётся ещё. Горжусь тем, что играл вместе с ним. Саня — хороший парень. Рад, что у него удачно прошёл сезон в «Монако», болельщики признали лучшим игроком сезона. Он молодец и ещё многого может добиться — как в «Монако», так и в Европе.

— Стоит ли Головину рассмотреть переход в другой европейский клуб?

— Если у него будут более достойные и хорошие варианты с сильными клубами, наверное, их стоит рассмотреть. Я имею в виду большие команды — калибра «Реала», «Барселоны» и остальных, которые ставят перед собой только наивысшие цели.

— Зимой интерес к Головину приписывали «Боруссии». Дортмунд якобы даже предложил € 40 млн, но трансфер не состоялся.

— Получается, уже в этом году он мог бы играть в финале Лиги чемпионов. Но всё, что ни делается, — к лучшему. Значит, так и должно было произойти. Я думаю, что у него будут более достойные варианты и предложения и он сможет добиться ещё больших высот.

Александр Головин Фото: Alex Grimm — FIFA/Getty Images

— А ты ещё мечтаешь о сборной России?

— Каждый хочет играть за сборную, но для этого нужно стараться и показывать себя. Думаю, что и мне реально туда попасть. Всё зависит от твоего мастерства и как ты себя показываешь в чемпионате. Если будешь достоин, Виталий Витальевич Кафанов обязательно вызовет. Понятно, что в РПЛ шансов на вызов в сборную значительно больше, чем в Первой лиге. Всё-таки уровень турниров разный.

— Читал, что на один из матчей «Зенита-2» ты вышел полевым игроком. Как так получилось?

— Любой новый опыт – это интересно, в том числе такой. Мы поехали в Тулу в составе 13 игроков. Я заранее знал, что не выйду в старте, поскольку место в воротах займёт Егор Бабурин. В запасе остались двое: я и Константин Зырянов. Костя, к сожалению, в день игры себя неважно чувствовал. Поэтому мне заранее сделали две футболки: вратарскую и полевого игрока, на случай. И в конце второго тайма при счёте 1:2 пришлось выйти на поле в нападение. Конечно, было непривычно, но никакого мандража не испытывал. Надо было отыгрываться, и мы всеми силами шли вперёд. Я играл центрального нападающего, и мне нужно было бороться за мяч, навязать борьбу в штрафной и бить по воротам.

— Если бы сейчас сказали выйти в поле — согласился бы?

— Вышел бы. Почему нет? Если понадобится, готов выйти в нападении, в полузащите и защите. Проблем не вижу.

У кого в звёздном «Зените» был самый страшный удар и сколько зарабатывали молодые

— Из «Зенита-2» тебя подключали к тренировкам основы. Какие эмоции испытывал от совместных занятий с Халком, Витселем и Данни?

— Ты же понимаешь, что в главной команде уровень намного выше и серьёзнее. В тренировочном процессе с такими звёздами ты в два раза быстрее растёшь и набираешься опыта, потому что скорости и подход другие. Я рад, что мне посчастливилось поработать вместе с такими великими футболистами, как Халк, Витсель, Доменико Кришито, Кержаков и Аршавин. Мне повезло застать звёздный состав «Зенита».

— От ударов Халка ладони горели?

— Наверное, это самые сильные удары в карьере. Статистики не видел, однако удар Халка считался одним из самых мощных в Европе. Но я рук не убирал (улыбается).

Халк Фото: fc-zenit.ru

— Твои одноклубники Рудаков и Васютин удачно ездили в аренду в Скандинавию и Европу. У тебя не было предложений оттуда?

— Ребята сделали свой выбор, решили попробовать себя за границей. Саня Васютин был в Швеции, Норвегии, играл за хорошие команды и поучаствовал в еврокубках. Макс Рудаков большой акцент сделал на Финляндию. У меня сложился чуть другой, арендный путь. Я был в «Тюмени» и тульском «Арсенале», поэтому побывал в других городах России. Но я не жалею об этом. У них своя история, у меня — своя.

— Ты тренировался с основой два года, но не сыграл ни матча. Нереально было выйти даже в Кубке России?

— Трудно сказать. Не хочется кого-то винить. Значит, я не дорос и пока не показывал должного уровня, чтобы сыграть даже в Кубке. В любом случае нужно искать причины в себе. Если не сложилось, значит, не заслужил.

— Премиальные за победы основы тебе полагались?

— Я был молодой и вообще никаких премий не застал. Но я не жалею об этом. Может, это и правильно, чтобы не баловать молодых футболистов. Ты думаешь только о том, чтобы играть, получать практику, расти и двигаться вперёд. О премиальных вообще не задумываешься.

— Аренда в «Тюмень» в 2017 году была твоей инициативой?

— Да. Я не получал должной игровой практики, поэтому нужно было что-то делать и уезжать из родных стен. Это был мой первый выезд, и с этого момента у меня началась взрослая жизнь, когда нужно самому следить за собой и домом, готовить еду, а себя — к тренировочному процессу. Это был интересный первый опыт, и он дался мне легко. У меня остались только тёплые воспоминания о Тюмени — классный город.

Каково стартовать в РПЛ с 0:6

— После была аренда в тульский «Арсенал», который выступал в РПЛ. У Божовича чему-то научился?

— Это в любом случае хороший тренер и уважаемый специалист. Я рад, что мне удалось поработать с ним, ведь именно у него я дебютировал в РПЛ. Может быть, не лучший получился дебют, но какой есть. Ни в коем случае не жалею, что перебрался в Тулу. Остались только самые добрые воспоминания о команде, городе и тренерском штабе.

— Что чувствуешь, проигрывая дебютный матч в РПЛ со счётом 0:6?

— До сих пор двоякие чувства. Конечно, как любой парень, я представлял дебют по-другому. Хотелось выиграть у ЦСКА, показать себя с лучшей стороны. Но получилось так, как получилось. Плохой опыт — это тоже опыт. Я рад, что дебютировал в РПЛ, но огорчает, что именно так.

— После тульского «Арсенала» ты вновь отправился в аренду в «Тюмень». На этот раз ехал почти как домой?

— В какой-то степени да. Я уже обосновался в Тюмени. Хорошо знал город, клуб и команду. Мне всё нравилось, ведь там чудесные условия для команды — наверное, не у всех есть такие в РПЛ. Классный стадион со всем необходимым: тренажёрный зал, баня, комфортная большая раздевалка и хорошее поле. Всё было на уровне. Мне там очень нравилось.

Игорь Обухов Фото: ФК «Арсенал»

— Но аренда пошла не по плану из-за тяжёлой травмы?

— Я травмировался даже не в «Тюмени», а на сборах «Рубина». Поехал на просмотр и повредил мениск. Восстанавливался в Санкт-Петербурге. Нужно отдать должное «Тюмени», которая продолжала платить мне зарплату. Несмотря на повреждение, клуб выполнил все свои обязательства, за что я им очень благодарен. Могли же послать подальше и сказать: «Мальчик, ты получил травму в «Рубине» — вот пусть «Рубин» тебе и платит. Спасибо руководству, что вошли в ситуацию и пошли мне навстречу. Так мало кто может поступить.

— Переход в «Рубин» сорвался только из-за травмы?

— Этот вопрос лучше адресовать «Рубину». Наверное, я остался бы в «Рубине», но получил травму. Всегда хочется попробовать свои силы в более сильном чемпионате и в более сильном клубе. Приятно было поработать с Бердыевым и Кафановым два сбора.

— «Тюмень» или «Арсенал» не пытались тебя выкупить?

— «Тюмень» вряд ли решилась бы на это, сумма в контракте была немаленькая. Это не сверхбогатый клуб, который может выкупать игроков. Они хотели меня подписать, но «Зенит» не готов был меня отпускать просто так. А тульский клуб решил не выкупать мой контракт.

— Если не секрет, сколько платили в «Зените-2», «Тюмени» и Туле?

— Некорректно обсуждать денежный вопрос. Зарплата была адекватная, в рамках разумного. Никто с жира не бесился и с ума не сходил. Грех жаловаться, но мы жили, как обычные среднестатистические люди. Не было такого, чтобы нам, молодым ребятам, насыпали кучу денег и мы покупали дорогие машины и кайфовали. Нас особо не баловали, мы жили по-простому и спокойно. Никто не хотел, чтобы мы сходили с ума.

— Тяжело дался переезд в Хабаровск?

— Конечно, уезжать так далеко от родного города не хотелось. Но когда я услышал от агента о возможности поехать в Хабаровск, то я чуть-чуть ужаснулся. Думал: только бы не Хабаровск и Владивосток. Однако я рад, что в моей жизни случились эти два сезона на Дальнем Востоке. У меня остались только тёплые воспоминания о клубе, городе, болельщиках и персонале команды.

Неудобства доставляла разница во времени больше, чем семь часов от Москвы. Даже с родными было не очень удобно общаться. Звонил домой в два-три часа ночи по дальневосточному времени, чтобы родные и близкие после рабочего дня пришли домой. Когда я был в «СКА-Хабаровск», многие игроки из других команд жаловались, что не хотят лететь на Дальний Восток, какой это тяжёлый выезд. Не спорю, это сложно, но надо войти в положение ребят, которые там базируются постоянно. У нас один вылет в Хабаровск за сезон, а у них такие перелёты постоянно. Ладно бы, если бы они летали только в Москву, но им же играть в других городах. Приходится добираться до Москвы, ждать пересадки по пять-шесть часов и лететь дальше. Им гораздо сложнее, чем нам.

— В Хабаровск ты уехал свободным агентом. «Зенит» не захотел продлевать контракт?

— Да, с их стороны не было желания переподписывать меня. Значит, не видели дальнейшей перспективы, не вижу в этом никаких проблем. Таких примеров много.

Игорь Обухов Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

— Осталась обида на «Зенит»?

— Ни в коем случае. Это мой родной клуб, который я до сих пор люблю и уважаю. Он дал мне старт в профессиональном футболе и многому научил. Буду всегда благодарен «Зениту».

— Шансов зацепиться в «Зените» даже после аренд не было?

— Наверное, неправильно будет сказать, что не было возможности. «Зенит» просто не увидел во мне перспективу, так бывает. Значит, не соответствовал уровню. С такой ситуацией столкнулся не только я, но и другие ребята. Нужно находить в себе силы двигаться вперёд, на этом жизнь не заканчивается. Нужно работать, а вырасти можно и в других командах.

— Как тебе работалось в Хабаровске с Юраном?

— К Сергею Николаевичу отношусь хорошо. По факту поработал с ним не так много, всего полсезона. В любом случае что-то у него почерпнул, но так бывает, что дороги расходятся. Хорошо работали, и всё было нормально, но так сложилось, что я перешёл в «Ротор».

— Как туда попал?

— Поступило предложение от «Ротора» попробовать свои силы в Волгограде, тем более команда играла в РПЛ. Это в любом случае было повышение. Я с радостью согласился, руководство СКА спокойно меня отпустило. Но, к сожалению, за «Ротор» так и не сыграл в РПЛ. Ничего страшного, я продолжал работать и показывать себя.

— С Хохловым сработались?

— С Дмитрием Валерьевичем у меня до сих пор тёплые отношения. При встрече всегда пожму ему руку и с удовольствием пообщаюсь. Он прошёл большую футбольную карьеру, у него огромный опыт. Поэтому я рад, что мне удалось с ним поработать. У него я тоже почерпнул для себя положительные моменты. Не совсем получился тот период, когда он возглавлял команду. За этот отрезок обидно, но уже нельзя перемотать время обратно.

— Зато после вылета в Первую лигу ты получил капитанскую повязку в «Роторе». Окрыляло?

— Я к этому относился абсолютно спокойно. Благодарен тренерскому штабу за доверие. Моей задачей было выходить и делать всё, чтобы достигать результата. В любом случае ты ставишь перед собой самые высокие цели. Что касается ответственности, то она будет всегда, капитан ты или нет. Не было какой-то сверхнагрузки или боязни, но опыт в любом случае приятный.

— Не было страшно переезжать из Волгограда в Нижнекамск, признанный самым грязным городом России?

— На самом деле впервые такое слышу. Может быть, есть такое. Я знаю, что там есть заводы и свои нюансы. Но о Нижнекамске у меня остались только хорошие воспоминания. В каждом городе стараюсь делать акцент только на положительных моментах. Зацикливаться на грязи и экологии совсем не хотелось. Я провёл классный сезон в «Нефтехимике», у меня там остались друзья, с которыми поддерживаю связь.

— Инициатива перехода в «Химки» исходила от подмосковной команды?

— Да, от тренерского штаба «Химок», а именно от главного тренера Андрея Викторовича Талалаева и тренера вратарей Алексея Владимировича Ботвиньева. Я пообщался с обоими, а затем и клубы договорились между собой.

— На данный момент можно назвать этот переход ключевым в твоей карьере?

— Покажет время. Хочется в это верить, продолжать приносить пользу и расти. Я уверен, что ещё много могу доказать и сделать для команды и клуба. И ещё способен становиться сильнее с каждым годом.

Игорь Обухов Фото: ФК «Нефтехимик»

— Талалаев — самый эмоциональный тренер в твоей практике?

— Андрей Викторович очень импульсивный человек. Он всегда заряжает только на победу и ни на секунду не даёт расслабиться. У него своё видение и своя методика. Я впервые встречаю такого эмоционального тренера в своей карьере. Поэтому каждый футболист и человек берёт для себя какие-то положительные моменты от тренерского штаба. Раз результат есть, значит, методы тренера работают. Главное, что мы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ.

— По Митрюшкину чувствовалось, что человек много поиграл за границей?

— С Антоном я очень давно знаком: вместе работали ещё в юношеских и молодёжной сборных. Отношусь к нему с большим уважением. Вообще, в «Химках» в прошлом сезоне собрался очень сильный вратарский коллектив. С такими ребятами и тренером вратарей вдвойне приятно работать.

— Митрюшкин не злился, когда ты выиграл у него конкуренцию?

— Такие вещи некорректно обсуждать. В любом случае мы профессионалы и стараемся делать всё для результата клуба и команды. Конкуренция — это нормальная практика в спорте, и к ней надо относиться с уважением. Каждый старался показать себя с лучшей стороны, а уже тренерский штаб решал, кого выпустить на поле.

— Как воспринял трансфер Митрюшкина в «Локомотив»?

— Я очень рад за него. Желаю ему удачи, самое главное — без травм. Я думаю, что он составит конкуренцию Илье Лантратову, а там тренерский штаб будет решать, кому быть основным. Но «Локомотив» благодаря Митрюшкину 100% усилил вратарскую позицию.

Как «Химки» подтолкнули тренера «Краснодара» к отставке

— «Химки» довольно далеко зашли в Кубке России. Тебе лично «сухие» матчи с «Краснодаром» и «Ростовом» добавили уверенности?

— Неважно, с кем ты играешь, в каждом матче настраиваешься на победу. Как профессиональный футболист ты всегда ставишь перед собой максимальную задачу. Да, это были хорошие и интересные игры. Было много моментов, другой антураж и скорости. С такими командами интереснее играть — с ними быстрее растёшь и набираешься опыта.

— Грустно, что наши клубы не участвуют в еврокубках?

— Это, конечно, плохо. Но такую ситуацию нужно принимать. Что имеем, то имеем. Конечно, хочется, чтобы российские команды участвовали в еврокубках, но, к сожалению, пока так.

— По-твоему, российский футбол регрессирует из-за международной изоляции?

— Наверное, уровень чуть падает. Когда были еврокубки, многие команды стремились подняться как можно выше в таблице, попасть в «зону УЕФА». Сейчас еврокубков нет, но я верю, что со временем они вернутся.

— Не логичнее сейчас клубам уделять больше времени своим игрокам, чем иностранцам?

— Возможно, доля правды в этом есть. Но не хочется, чтобы уровень нашего чемпионата падал. Поэтому тут надо совместить приятное с полезным, тщательнее проводить ротацию состава.

— Почему «Зенит» даёт совсем мало игрового времени воспитанникам?

— У клуба просто другие цели и амбиции. Главная задача — победа в чемпионате и Кубке России. Чтобы её добиваться, нужны более квалифицированные футболисты. К сожалению, воспитанники не всегда соответствуют этому уровню, вот и приходится клубу покупать иностранцев, усиливая состав.

— Данила Козлов уехал в «Балтику» и там заблистал.

— «Балтика» боролась за выживание, а «Зенит» — за победу в чемпионате. Уровни совершенно разные.

— Правильно, что воспитанники «Зенита» возвращаются в клуб?

— Если человек уехал, вырос, набрался опыта и возвращается в родной клуб состоявшимся футболистом — почему нет? Это нормальная практика.

— Если бы на тебя вышел «Зенит» и предложил контракт, вернулся бы?

— Сначала нужно увидеть этот контракт и послушать видение клуба. А так это стрельба в воздух и разговоры впустую.

— Как ты относишься к трансферам футболистов между клубами-противниками?

— Каждый делает свой выбор. Тяжело сказать, правильно это или нет. Я общался с игроками, которые уходили к конкурентам. У них были на то причины. Мы же не знаем ситуации Марио Фернандеса или Владимира Быстрова во время перехода из «Зенита» в «Спартак».

— Буквально месяц назад прошла информация, что тобой интересуется «Рубин».

— Видел и абсолютно спокойно к ней отнёсся. Этот момент можно трактовать по-разному. Лично на меня никто не выходил, но в любом случае приятно, когда тобой интересуются в РПЛ.

— В чемпионской гонке переживал за «Зенит»?

— Как я уже говорил, это мой родной и любимый клуб и я всегда буду за них переживать. Очень рад, что «Зенит» стал чемпионом России, поздравляю его с победой и желаю дальнейшего развития.

— «Зениту» уже шесть лет нет равных в России. Почему так происходит?

— Любая белая полоса рано или поздно заканчивается. В этом сезоне у команды были помарки и погрешности. Но в итоге команда всё равно стала чемпионом.

— А в Европе за кого-то болеешь?

— Конкретной команды нет. Я смотрю чемпионаты Англии, Германии и Испании. Пока о переходе в иностранный чемпионат не задумываюсь. Но мне всегда импонировал английский чемпионат. Там много борьбы, стыков и экшена. Очень нравится такая атмосфера.