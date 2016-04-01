Канга: в России хорошо развит футбол, посоветовал бы африканцам приезжать сюда

Полузащитник «Ростова» Гуэлор Канга отметил, что не жалеет о переезде в Россию из Габона и готов посоветовать молодым африканским игрокам перебираться в РФПЛ.
«За годы в „Ростове“ я стал взрослее, у меня появилась семья. Мне кажется, что я прибавил в своей игре. Не страшно ли было переезжать? Это было не самое сложное решение в моей жизни. Просто понимал, что нужно прогрессировать и играть в более сильном чемпионате. Всё-таки в Габоне футбол намного ниже уровнем.
Было сложно адаптироваться. Например, мешал местный климат. В Африке всегда жарко, а здесь частые холода. К тому же сначала я долго учил язык. Мне было очень сложно, потом привык, доказал, что умею играть в футбол. Но даже сейчас понимаю, что нужно постоянно демонстрировать свой уровень во время игр, тренировок.
Перед переездом я практически ничего не знал о российском чемпионате. В Африке следят за чемпионатами Франции, Испании, Англии, Германии, а о России мало кто знает. Но я бы посоветовал молодым игрокам с моего континента приезжать сюда. В России хороший уровень футбола.
Ростов мне очень нравится. Спокойный и уютный город, где совсем нет расизма. Российская кухня? Ел борщ, пельмени. Мне понравилось, но в Габоне совсем другая еда. Больше фруктов, овощей», — приводятся слова Канга в программке, изготовленной к матчу 22-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак».
- 7 августа 2019
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