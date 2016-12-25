Терри: схема 3-4-3 не использовалась в АПЛ уже очень давно

Защитник «Челси» Джон Терри рассказал об успехах команды при игре по схеме 3-4-3. Синие выиграли 11 матчей АПЛ подряд.
«Схема игры изменилась, мы перед началом сезона проделали много тактической работы, учились играть в три защитника и всё такое. Мы проиграли две игры — «Ливерпулю», а затем «Арсеналу». И тренер просто решил переключиться — это сработало. Команда выглядит действительно очень хорошо, на нашу игру приятно смотреть.
Думаю, свою роль сыграл фактор внезапности — соперники не ожидали, что мы перейдём на 3-4-3, потому что в АПЛ эта схема не использовалась уже очень давно", — сказал Терри в эфире Sky Sports.