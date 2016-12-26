Дефо: на «Олд Траффорд» у «Сандерленда» не будет много моментов

Нападающий «Сандерленда» Джермейн Дефо поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 18-го тура АПЛ, который состоится 26 декабря на «Олд Траффорд».
«Сейчас „МЮ“ показывает, вероятно, свой лучший футбол. Они уверены в себе, поэтому нас ждёт тяжёлая игра. Впрочем, на „Олд Траффорд“ с „Манчестер Юнайтед“ не бывает по-другому. Мы играем на выезде против топ-команды, поэтому в первую очередь должны не дать им забить. Если это получится, можно будет подумать о созидании. Знаем, что на „Олд Траффорд“ у нас не будет много моментов, поэтому нужно реализовывать те немногочисленные возможности, которые будут», — приводит слова Дефо официальный сайт «Сандерленда».