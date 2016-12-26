Гинер: не бросим Ерёменко, поможем выкарабкаться, уменьшить срок дисквалификации

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с полузащитником Романом Ерёменко. 29-летний игрок был дисквалифицирован на два года в середине ноября за употребление кокаина. 6 декабря стало известно, что УЕФА отправил ЦСКА мотивировочную часть решения по поводу дисквалификации Ерёменко, а спустя два дня Ерёменко подал апелляцию на решение УЕФА.
«Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Ерёменко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Ерёменко произошёл такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде», — цитирует Гинера Bobsoccer.