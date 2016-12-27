Гранеро: логично, что в Барселоне обсуждают, что Месси не получил «Золотой мяч»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эстебан Гранеро, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», поделился мнением о том, насколько справедливо нападающий «Королевского клуба» Криштиану Роналду в 2016 году выиграл «Золотой мяч». Гранеро высказался на этот счёт в ответ на замечание о том, что представители «Барселоны» и каталонские СМИ поднимают вопрос, почему почётный трофей не достался форварду сине-гранатовых Лионелю Месси.
«Логично, что прежде всего в Барселоне обсуждают то, что Месси не получил «Золотой мяч». Естественно, что есть дебаты на этот счёт, но ведь надо же делать программы на телевидении. Я сам думаю, что завоевание Роналду «Золотого мяча» — наиболее справедливый итог», — цитирует Гранеро AS.