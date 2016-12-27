Савиола: если бы я думал о деньгах и истории «Барселоны», не покинул бы команду

Бывший нападающий «Барселоны» Хавьер Савиола рассказал, что в 2007 году покинул каталонский клуб и перешёл в «Реал» не ради денег. В апреле 2016 года аргентинец завершил игровую карьеру и готовится поступить на тренерские курсы.
«Я никогда не интересовался тем, сколько за меня заплатили. Из этого я извлёк выгоду. Может быть, если бы я думал о деньгах, о переполненном «Камп Ноу» или истории «Барселоны», я не покинул бы каталонскую раздевалку.
Когда я прибыл в Европу, мне было 19 лет. Я не жалею о принятых решениях на протяжении карьеры. Хотел лучшего для своей карьеры. Всегда говорил, что футбол дал мне больше, чем я ожидал. Я играл в престижных командах, с историей, с большим количеством фантастических футболистов.
Хочу оставаться в футболе. Собираюсь пойти на тренерские курсы в январе», — цитирует Савиолу Goal.
В сентябре сообщалось, что 35-летний аргентинец будет тренировать в Андорре.