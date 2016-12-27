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«Аугсбург» раздаст более 4 тыс. билетов волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу

27 декабря 2016, вторник. 13:57. Футбол
Руководство «Аугсбурга» раздаст 4 тысячи билетов волонтёрам, которые помогали обезвредить бомбу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Во время Рождества в городе была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Около 54 тысяч жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтёров и помощников.

«Представители различных организаций сработали блестяще. Сплочённость впечатляла. В качестве благодарности мы хотим пригласить всех добровольцев, которых оказалось более чем 4 тысячи, бесплатно посетить ближайший матч Бундеслиги», — говорится в заявлении.

Следующий матч «Аугсбург» проведёт 21 января против «Хоффенхайма».
Источник: Официальный сайт ФК "Аугсбург" Сообщить об ошибке
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27 декабря 2016, вторник
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