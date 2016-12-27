«Аугсбург» раздаст более 4 тыс. билетов волонтерам, помогавшим обезвредить бомбу

Руководство «Аугсбурга» раздаст 4 тысячи билетов волонтёрам, которые помогали обезвредить бомбу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Во время Рождества в городе была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Около 54 тысяч жителей были эвакуированы на время операции, а тысячи людей выступили в роли волонтёров и помощников.
«Представители различных организаций сработали блестяще. Сплочённость впечатляла. В качестве благодарности мы хотим пригласить всех добровольцев, которых оказалось более чем 4 тысячи, бесплатно посетить ближайший матч Бундеслиги», — говорится в заявлении.
Следующий матч «Аугсбург» проведёт 21 января против «Хоффенхайма».