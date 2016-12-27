Защитник «Шахтёра» Шевчук завершил карьеру

Защитник «Шахтёра» Вячеслав Шевчук, защищавший цвета донецкого клуба на протяжении более чем 12 лет, завершил карьеру игрока. Всего в составе «горняков» 37-летний футболист провёл 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.
В 37 лет Шевчук установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы – 2016 во Франции.
«Шахтёр» благодарит Вячеслава за проведённые в команде годы, за профессионализм, упорство и самоотдачу. Желаем успехов!" — говорится на официальном сайте донецкой команды.