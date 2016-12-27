Гвардиола: «Манчестер Сити» будет тяжело остановить «Челси» в борьбе за титул

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что его команде будет тяжело остановить лидирующий в АПЛ «Челси». Испанец отметил, что «горожане» в этом сезоне провели уже на семь матчей больше, чем лондонцы.
«Мы провели на семь матчей больше «Челси», поэтому конкурировать будет тяжело. «Ливерпуль» подошёл близко к титулу, когда у них была одна игра в неделю. То же самое было с «Лестером».
Иногда мы играем перед «Челси», иногда после, но это не имеет значения, если команда выигрывает 12 матчей подряд. Но футбол непредсказуем. Мы должны сделать всё возможное, чтобы выиграть», — цитирует Гвардиолу ВВС.
После 18 туров «Манчестер Сити» отстаёт от «Челси» на семь очков.