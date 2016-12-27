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Луческу: если бы Дзюба и Лодыгин не повздорили, я бы осудил их за безразличие

27 декабря 2016, вторник. 18:58. Футбол
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о перепалке между форвардом Артёмом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным после поражения питерской команды от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре российской Премьер-Лиги.

«Два игрока повздорили — это абсолютно нормальное явление. Если бы они не сделали этого, я бы осудил их за безразличие. Повздорили, высказали друг другу всё, что у них было на душе. Потом подали друг другу руки, и на этом всё закончилось. Не знаю, откуда вы всё это берёте. Атмосфера в команде очень хорошая. Правда в том, что Лодыгин ошибся в моменте со вторым голом: было очень легко поймать тот мяч и не отправлять его в зону, которую он не мог контролировать. Это нормально, что кто-то из игроков сказал ему об этом. Но на этом всё и закончилось».

Откуда берутся частые ошибки Лодыгина? Вы постоянно возвращаете меня к тому, чему я не привык уделять столько внимания. Хотите, чтобы я говорил об игроках и их ошибках. Для меня же важна стратегия, а не отдельные ошибки. Я доверяю футболистам «Зенита» и даю шанс всем. Это касается и вратарей", — сказал Луческу в эфире программы «Все на футбол».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Артём Дзюба Мирча Луческу Юрий Лодыгин
Новости. Футбол
27 декабря 2016, вторник
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