Раньери: Марез не в лучшей форме, я хочу от него большего

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери после матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2) отметил, что ждёт большего от полузащитника Рияда Мареза, который вошёл в игру на 64-й минуте.
«Сейчас Рияд не в лучшей форме, и я хотел добавить ему мотивации, придать импульс. Я не видел от него хорошей игры на тренировках. Он должен давать команде нечто большее. Я хочу от него большего», — цитирует Раньери Sky Sports.
В этом сезоне АПЛ Марез забил три гола и отдал две результативные передачи в 18 матчах.