Уэлбек проводит тренировки в общей группе «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Данни Уэлбек приступил к полноценным тренировкам, вернувшись в общую группу после долгого перерыва. Как сообщает Evening Standard, форвард через 3-4 недели сможет вернуться на поле.
Уэлбек получил травму колена в матче прошлого сезона с «Манчестер Сити» (2:2), который состоялся 8 мая, и был вынужден пропустить чемпионат Европы во Франции, а также старт нового сезона в чемпионате Англии.
На прошлой неделе главный тренер Арсен Венгер заявил, что Уэлбек приступит к тренировкам с полной нагрузкой, и накануне форвард был замечен в общей группе «Арсенала», который готовится к встрече против «Кристал Пэлас» 1 января.