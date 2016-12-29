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Источник: Врба оставил пост главного тренера «Анжи»

29 декабря 2016, четверг. 20:14. Футбол
Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул махачкалинский клуб, сообщает официальный сайт федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.

53-летний специалист, который возглавлял сборную Чехии на Евро-2016, летом был назначен главным тренером «Анжи» сразу после ухода из национальной команды.

«Анжи» подошёл к зимнему перерыву в российской Премьер-Лиге, располагаясь на 11-й строчке в турнирной таблице.

Накануне стало известно, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен, бывший президент махачкалинского «Динамо» Осман Кадиев. Ранее на этой неделе клуб объявил о необходимости продать ведущих игроков в другие клубы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи Павел Врба
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