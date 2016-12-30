«Барселона» готова расстаться с Алейксом Видалем за € 15 млн

Руководство «Барселоны» определило сумму трансферной компенсации за защитника команды Алейкса Видаля, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, каталонский клуб будет готов расстаться со своим игроком за € 15 млн.
Ранее сообщалось, что Видаль принял окончательное решение покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно. Он считает, что в каталонском клубе на игровую практику ему рассчитывать не приходится. До сих пор он не пользовался доверием главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике и полагает, что в ближайшем будущем ничего не изменится.
Видаль пополнил ряды «Барселоны» летом 2015 года, защищая до этого цвета «Севильи». За него тогда заплатили € 18 млн, подписав с игроком пятилетний контракт.
По итогам 16 туров чемпионата Испании Видаль принял участие лишь в одном матче.