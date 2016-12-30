Власти Петербурга зарегистрировали право собственности на новый стадион

Власти Санкт-Петербурга зарегистрировали право собственности на построенный стадион на Крестовском острове.
«В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 г. зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости „Футбольный стадион в западной части Крестовского острова“, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале администрации Санкт-Петербурга.
«Мы выполнили поручение губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко и в 2016 году завершили строительство культурно-спортивного комплекса на Крестовском острове. Стройка завершена под девизом «Великому городу – лучший стадион!». Теперь он есть у Петербурга», — заявил вице-губернатор Игорь Албин, возглавлявший штаб по координации завершения строительства стадиона.