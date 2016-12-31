«Эвертон», дважды уступая по ходу матча, сыграл вничью с «Халл Сити»

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Халл Сити» и «Эвертон» сыграли вничью со счётом 2:2.
«Тигры» вышли вперёд на 6-й минуте благодаря голу Майкла Доусона. В конце первого тайма «ириски» сумели отыграться — автогол был записан на Дэвида Маршалла. На 65-й минуте хозяева вновь повели — точным ударом отметился Роберт Снодграсс. Однако гости опять сумели отыграться — на 84-й минуте счёт сравнял Росс Баркли.
В таблице АПЛ «Халл Сити» (13 очков) располагается на предпоследней строчке, а «Эвертон» (27 очков) занимает седьмое место.