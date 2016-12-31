Видаль: думаю, 2017-й будет годом «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль подвёл итоги уходящего года, а также выразил мнение, что в 2017 году мюнхенская команда способна выиграть всё.
«По шкале от одного до десяти за 2016 год я бы поставил оценку девять. В Лиге чемпионов мы дошли до полуфинала, играли очень хорошо, но нас из турнира выбила сильная команда («Атлетико». — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, оценка предстоящему году будет 10.
Может ли «Бавария» выиграть всё? Эта команда должна выигрывать всё, именно поэтому у нас есть такие игроки. Я думаю, 2017-й будет нашим годом. У нас очень хороший тренерский штаб и отличные игроки, которые жаждут выигрывать титулы. Так что мы постараемся выиграть всё", — заявил Видаль в интервью официальному сайту Бундеслиги.