Голы Жиру и Айуоби принесли «Арсеналу» сухую победу над «Кристал Пэлас»

Лондонский «Арсенал» нанёс поражение «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 в матче 19-го тура АПЛ, который состоялся на «Эмирейтс» 1 января. Победу хозяевам принесли голы Оливье Жиру на 17-й и Алекса Айуоби на 56-й минутах. За весь матч судья показал лишь две жёлтые карточки, предупредив на 83-й минуте Начо Монреаля и на 90-й Джеймса Томкинса.
Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 40 очков и снова поднялся на третью строчку в таблице, сместив оттуда «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» остался на 17-м месте с 16 баллами.