«Лестер Сити» объявил о договорённости по переходу нигерийца Ндиди

Полузащитник бельгийского «Генка» Вильфред Ндиди продолжит карьеру в «Лестер Сити». Как сообщает официальный сайт английского клуба, нигерийский футболист согласовал условия личного контракта, прошёл медицинское обследование и подпишет контракт до июня 2022 года. В составе «лис» Ндиди будет выступать под 25-м номером.
Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера может достигнуть £ 15 млн (€ 17,5 млн). В «Генк» Ндиди перебрался в январе 2015 года. В общей сложности за бельгийский клуб полузащитник провёл 83 матча.