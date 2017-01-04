Грасия уверен, что в «Рубине» от него не будут требовать быстрых успехов

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия отметил, что работает в российском клубе, не испытывая давления. Испанский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, сможет ли он отработать свой контракт с «Рубином» до конца.
«Я спокоен. У меня есть долгосрочный контракт для того, чтобы работать и добиваться целей клуба. В «Рубине» осознают, что успехов не добиваются в кратчайшие сроки», — приводит слова Грасии Mundo Deportivo.
Грасия возглавил «Рубин» в 2016 году, подписав контракт до 2020 года. По итогам 17 туров РФПЛ команда набрала 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.