Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ромуло 11 января может стать игроком «Фламенго»

4 января 2017, среда. 12:39. Футбол
Полузащитник «Спартака» Ромуло в январе сменит клубную прописку. На следующей неделе 26-летний футболист должен стать игроком «Фламенго».

Как сообщает UOL, представители обоих клубов согласовали последние детали трансфера. Переход Ромуло должен состояться 11 января. Финансовые детали сделки неизвестны.

Ранее сообщалось, что бразилец готов отказаться от денег, полагающихся ему по контракту со «Спартаком», который истекает летом 2017 года.

В текущем сезоне Ромуло провёл за «Спартак» восемь матчей (три в стартовом составе) в российской Премьер-Лиге.
Источник: UOL Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Фламенго Ромуло Возможные трансферы
Новости. Футбол
4 января 2017, среда
13:01 Агент: впервые слышу об интересе «Спартака» к Хильемарку
12:58 Бадштубер провёл переговоры с «Гамбургом»
12:39 Ромуло 11 января может стать игроком «Фламенго»
12:24 Куртуа: учитывая победную серию, можно сказать, что «Челси» превосходит ожидания
11:57 Жиру: «Арсеналу» должно быть стыдно за пропущенные голы в матче с «Борнмутом»
11:38 Манданда может вернуться в «Марсель» и уже встретился с Субисарретой
11:13 Караваев отправится со «Спартой» на предсезонные сборы в Испанию
11:13 «Сток Сити» продлит контракт с Краучем
10:57 Источник: Таски подписал контракт с «Трабзонспором»
10:33 Чех: «Арсенал» в матче с «Борнмутом» проявил характер
10:24 Хавбек «Палермо» Хильемарк попал в сферу интересов «Спартака»
10:03 В Нигерии утверждают, что на форварда «Уотфорда» Саксесса наложили проклятье
09:45 Зидан: нормально, что из-за Роналду возникают дебаты
09:38 Экс-хавбек «Локомотива» Диарра интересен «Манчестер Юнайтед»
09:32 Номера выживших в авиакатастрофе игроков «Шапекоэнсе» не будут использоваться
09:27 Экс-наставник сборной Испании: Роналду, брюшной пресс у тебя лучше, чем у Месси
08:44 Беланда пропустит КАН-2017 из-за перелома пальца ноги
08:24 Грасия уверен, что в «Рубине» от него не будут требовать быстрых успехов
08:04 Бентеке отказался от перехода в «Бэйцзин Гоань» и контракта на сумму £ 40 млн
08:02 Зидан: хочу, чтобы Пепе остался в «Реале»
07:46 Хёнесс считает, что игра «РБ Лейпциг» полезна для Бундеслиги
07:29 ФИФА может наказать футболистов, которые откажутся от участия в Кубке Африки
07:25 Отец Хамеса не думает, что игрок покинет «Реал»
07:15 Источник: Ломбертс останется в «Зените» до конца сезона
06:41 Грасия не хотел бы приобретать игроков для «Рубина» из «Реала Сосьедад»
02:03 Венгер: «Борнмут» заслуживает аплодисментов, несмотря на преимущество в отдыхе
01:47 «Атлетико» выиграл в гостях у «Лас-Пальмаса» в 1/8 Кубка Испании
01:44 «Халл Сити» объявил об увольнении Филана с поста главного тренера
00:55 «Сток Сити» обыграл «Уотфорд», «Кристал Пэлас» уступил дома «Суонси»
00:40 «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Борнмутом», проигрывая по ходу игры 0:3
00:04 Девич: «Рубин» навсегда останется в моём сердце!
00:00 Скауты «Челси» просматривали полузащитника «Вест Хэма» Антонио
3 января 2017, вторник
23:32 В Германии сообщили, что хавбек «Динамо» (Киев) перешёл в клуб второй Бундеслиги
23:07 Бывший наставник «Дармштадт 98» Майер возглавил «Кайзерслаутерн»
22:50 В 1/8 финала Кубка Испании «Валенсия» проиграла «Сельте», «Осасуна» — «Эйбару»
22:31 Бывший нападающий ЦСКА Янчик остался без команды
22:17 Витсель: Петербург займёт особое место в сердце, нужно двигаться дальше
22:07 Гризманн: больше не спрашивайте меня о моём будущем
21:44 Туре: «Сити» должен провести идеальный второй круг, если хочет выиграть трофей
21:30 Президент «Олимпика» опроверг возможный приход в клуб экс-игрока «Рубина» Девича
21:10 «Челси» нацелился на Алекса Сандро
20:52 Орлов: Витсель не скрывает, что деньги нужны семье, это его личное решение
20:26 Конте признался, что не думает о возможном рекорде «Челси»
20:14 Бывший игрок «Динамо» Бюттнер подпишет контракт с «Витессом» до 2019 года
20:06 «Лестер Сити» объявил о договорённости по переходу нигерийца Ндиди
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+