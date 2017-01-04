Ромуло 11 января может стать игроком «Фламенго»

Полузащитник «Спартака» Ромуло в январе сменит клубную прописку. На следующей неделе 26-летний футболист должен стать игроком «Фламенго».
Как сообщает UOL, представители обоих клубов согласовали последние детали трансфера. Переход Ромуло должен состояться 11 января. Финансовые детали сделки неизвестны.
Ранее сообщалось, что бразилец готов отказаться от денег, полагающихся ему по контракту со «Спартаком», который истекает летом 2017 года.
В текущем сезоне Ромуло провёл за «Спартак» восемь матчей (три в стартовом составе) в российской Премьер-Лиге.