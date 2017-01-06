Венгер: убеждён, что Алексис останется, но нельзя подвергать «Арсенал» опасности

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз прокомментировал новость о возможном уходе Алексиса Санчеса, чей контракт истекает летом 2018 года.
«Я убеждён, что мы придём к соглашению. Когда игрок хочет остаться, всегда легче прийти к соглашению. Мы, конечно, можем договориться. Но мы не должны подвергать клуб опасности из-за футболистов.
Независимо от того, что произойдёт, мы постараемся удержать нужных нам игроков. Мы не боимся тратить деньги, не боимся проявить нашу любовь по отношению к игрокам. Мы хотим, чтобы они зарабатывали большие деньги, но должен быть вектор поведения», — цитирует Венгера The Telegraph.
Ранее Алексис Санчес сообщил Венгеру о желании остаться в «Арсенале».