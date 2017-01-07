Рашфорд: было немного неприятно не забивать три месяца

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями от разгрома «Рединга» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу манкунианцев. Рашфорд оформил дубль.
«Было немного неприятно не забивать три месяца. Но через некоторое время я снова успокоился, отдал несколько результативных передач и стал играть лучше. А теперь пришли и голы, так что я счастлив.
Уэйн Руни повторил рекорд сэра Бобби Чарльтона, это невероятное достижение. Он забил 249 голов за „МЮ“ и отдал огромное число передач — это просто удивительно. Любой молодой нападающий должен ценить шанс наблюдать за ним своими глазами», — цитирует Рашфорда Goal.