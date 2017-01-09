В. Денисов: трудности в некоторых играх первой части РФПЛ – это случайность

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов считает, что трудности, с которыми «железнодорожники» столкнулись в первой части сезона, — это случайность. Если команда хорошо поработает на сборах, куда отправляется 10 января, то всё наладится.
«Прошли сегодня медосмотр. Нужно было посмотреть, как мы провели межсезонье, а также убедиться, что нет никаких повреждений, особенно скрытых, мало ли что может произойти во время отдыха. Это стандартная процедура, довольно рутинная, знакомые врачи каждый год, поэтому уже привычно.
«Локомотиву» нужно прибавлять за счёт хорошего отношения к себе на тренировках – нужно работать на совесть. Мы должны выполнять тактические задумки тренерского штаба и быть уверенными в себе. Надо понимать, что трудности в некоторых играх первой части чемпионата – это случайность, и ничего более. Нам надо хорошо подготовиться, поработать, потренироваться, и тогда всё наладится. Сейчас о предстоящих играх в РФПЛ не думаю, сначала нужно отработать на сборах. До матчей с «Краснодаром» и «Спартаком» нужно дожить, а пока у нас будут хорошие спарринги на сборах», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.