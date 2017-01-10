Гётце хочет брать на себя больше ответственности в «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце отметил, что во втором круге чемпионата Германии намерен улучшить свою игру. Одновременно футболист сказал, что и сама команда должна выступить успешнее.
«Естественно, мы хотим набрать больше очков и завоевать право на участие в Лиге чемпионов. Футболисты хотят наверстать то, чего нам не хватало в первом круге. Я сам хотел бы на поле брать на себя больше ответственности», — приводит слова Гётце интернет-издание Sport1.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Гётце принял участие в 10 матчах, став автором 1 гола и 1 результативной передачи.