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Гётце хочет брать на себя больше ответственности в «Боруссии»

10 января 2017, вторник. 10:07. Футбол
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце отметил, что во втором круге чемпионата Германии намерен улучшить свою игру. Одновременно футболист сказал, что и сама команда должна выступить успешнее.

«Естественно, мы хотим набрать больше очков и завоевать право на участие в Лиге чемпионов. Футболисты хотят наверстать то, чего нам не хватало в первом круге. Я сам хотел бы на поле брать на себя больше ответственности», — приводит слова Гётце интернет-издание Sport1.

По итогам 16 туров чемпионата Германии Гётце принял участие в 10 матчах, став автором 1 гола и 1 результативной передачи.
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Марио Гётце
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