«Ливерпуль» готов продать Сако за € 23 млн

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцы готовы продать футболиста за £ 20 млн (€ 23 млн), информирует BBC.
Сако не выступал за «Ливерпуль» в официальных матчах с апреля прошлого года, когда был дисквалифицирован за употребление допинга. Летом игрок был оправдан, но позже Юрген Клопп отстранил его от тренировок за нарушение дисциплины.
В «Ливерпуле» 26-летний защитник играет с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2020 года. По неофициальным данным, в переходе Сако заинтересован «Спартак».