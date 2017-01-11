«Барселона» — «Атлетик»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:15

11 января в Барселоне, на стадионе «Камп Ноу», состоится ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетиком». Встреча начнётся в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик».
Ранее друг с другом команды встречались 180 раз. 88 матчей завершились победой «Барселоны», 30 раз команды сыграли вничью, и 62 раза сильнее оказались футболисты «Атлетика».
Первый матч 1/8 финала Кубка Испании между этими командами завершился домашней победой «Атлетика» со счётом 2:1.