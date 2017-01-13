«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» на сборах в ОАЭ

«Ростов» провёл товарищеский матч в Абу-Даби, где команда готовится ко второй части сезона. В контрольном поединке ростовчане разгромили «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии – 4:0.
Одним из творцов победы стал Игорь Киреев, который забил гол и отдал результативную передачу. Счёт в матче на 6-й минуте открыл Александр Бухаров, которому ассистировал Тимофей Калачёв.
После перерыва Игорь Киреев удвоил преимущество «Ростова», а Фёдор Кудряшов сделал счёт (3:0). На 66-й минуте Сердар Азмун после передачи Киреева отправил в ворота «Аль-Хиляля» четвёртый мяч.
Следующий товарищеский матч «Ростов» проведёт 19 января против «Хэнань Цзянье».