Агент Оздоева: интерес «Зенита»? Не готов что-либо комментировать

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы хавбека «Рубина» Магомеда Оздоева, прокомментировал информацию о том, что его клиента может приобрести «Зенит».
«Любой клуб может проявлять интерес к любому футболисту. Если какой-то интерес будет развиваться – я не говорю сейчас о «Зените» — тогда Магомед и «Рубин» рассмотрят это предложение.
Бывает так, что клубы делятся своими интересами и возникает утечка. Поэтому по поводу интереса петербуржцев к Оздоеву не готов что-либо комментировать.
Магомед вчера прошёл медосмотр и готовится к сбору с «Рубином», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.