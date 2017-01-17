Санчис не рекомендует «Реалу» отказываться от своей системы игры

Бывший защитник мадридского «Реала» Мануэль Санчис считает, что команда должна всегда исповедовать одну и ту же систему игры. Санчис сказал это в связи с поражением «сливочных» в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:2).
«Я считаю, что ты всегда даёшь преимущество сопернику, когда меняешь систему своей игры. Вне зависимости от того, по какой причине ты это делаешь. Я всегда считал, что гранды не меняют свою систему игры. Они всегда должны оставаться верны своей философии игры», — приводит слова Санчиса Cope.
В данный момент «Реал» с 40 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «Севилью» на 1 очко. У «Барселоны», идущей на 3-м месте, 38 очков, однако у «Реала» игра в запасе.